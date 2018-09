Politológovia:Podpora osobností zviditeľňuje prezidentských kandidátov

Pavol Baboš uvádza, že podpora nemusí mať automaticky vplyv na zvyšovanie percent.

Bratislava 25. septembra (TASR) - Podpora prezidentských kandidátov od verejne známych osobností pomáha k ich zviditeľneniu, zhodujú sa politológovia. Pavol Baboš uvádza, že podpora nemusí mať automaticky vplyv na zvyšovanie percent. Podľa Juraja Marušiaka kandidáti očakávajú, že im tieto osobnosti pomôžu získať u voličov hlasy.



„Ak sa potenciálni kandidáti uchádzajú o podporu takýchto osobností, očakávajú, že im to môže skôr pomôcť. Inak by sa, samozrejme, o podporu ľudí známych z médií, politiky či cirkevných štruktúr určite neuchádzali. Osobnosti majú úlohu takýmto spôsobom kandidátom zvýšiť hlasy aj ich zviditeľniť vo verejnom priestore,“ myslí si politológ Marušiak. Podľa Baboša je pre kandidáta potrebné, aby sa z verejného priestoru nevytratil. „Podpora od osobnosti je nástrojom v kampani, môže ho použiť pri rozhovoroch s voličmi alebo sa môže na webovej stránke či sociálnych sieťach pochváliť, kto ho podporil,“ vysvetľuje Baboš.



Podpora osobnosti z verejného života má teda podľa neho pozitívny vplyv na priebeh kampane, nedá sa však povedať, že by preto tomu kandidátovi rástli preferencie. „Neznamená to, že ľudia, ktorí majú danú osobnosť radi, budú automaticky voliť aj kandidáta, ktorého podporuje,“ dopĺňa Baboš. To isté platí aj pri stranách. Baboš poukazuje, že pokiaľ má strana určitý počet percent a postaví kandidáta na prezidenta, nemusí to znamenať, že kandidát získa tiež toľko hlasov. Stranícka podpora či podpora osobnosti z verejného života je podľa neho len jeden z faktorov, ktoré sa premietajú do výsledných preferencií.



Verejne známe osobnosti vyjadrili podporu niektorým kandidátom na prezidenta SR. Napríklad Zuzanu Čaputovú podporuje emeritný arcibiskup Róbert Bezák, bývalý prezident Ivan Gašparovič zase verejne podporil kandidatúru Eduarda Chmelára.