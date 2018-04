Poľovnícke združenie Teplá Voda - Pukanec sa dištancovalo od D. Štubňu

Štubňa nie je a ani nikdy nebol členom tohto poľovníckeho združenia, ani väčšinovým vlastníkom pozemkov v tom poľovnom revíre, ako uviedol vo svojom vystúpení, zdôraznilo poľovnícke združenie.

Bratislava 26. apríla (TASR) - Poľovnícke združenie Teplá Voda - Pukanec vyjadrilo rozhorčenie nad verejným vystúpením Daniela Štubňu, ktorý sa v stredu 25. apríla vyjadroval na tlačovej konferencii strany SaS a hovoril o vypaľovaní vlastníkov pôdy. Mal zastupovať väčšinových vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíre Teplá Voda.



"Pán Daniel Štubňa nie je a ani nikdy nebol členom tohto poľovníckeho združenia, zároveň ani nie je väčšinovým vlastníkom pozemkov v tomto poľovnom revíre, ako uviedol vo svojom verejnom vystúpení," zdôraznilo poľovnícke združenie vo štvrtkovom stanovisku.



Podľa poľovníckeho združenia ide o "nenásytného poľovníka, ktorého cieľom je získať poľovný revír za účelom následného profitovania na poľovnej zveri". "Je nám známe, že práve on sa snažil uplácať a robil nátlak na obyčajných vidieckych ľudí a majiteľov pozemkov. Takýmto agresívnym spôsobom sa snažil získať revír pre seba na úkor nás, miestnych poľovníkov," dodalo poľovnícke združenie.



Štubňa hovoril na stredajšej tlačovej konferencii SaS o prípade, v ktorom mal "výpalné" žiadať Gustáv Palider, ktorý má byť dohodárom Slovenského pozemkového fondu (SPF). Ten to mal robiť pre "svojho šéfa" Martina Kvietika zo Slavie Capital. Toho podľa Štubňu dobre poznajú aj na SPF a jeho meno vraj otvára ľuďom dvere ku generálnej riaditeľke SPF Adriane Šklíbovej.



V apríli sa malo konať zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených v poľovnom revíre Teplá Voda. Palinder mal Štubňu podľa jeho slov informovať, že o revír má záujem ešte iná poľovná organizácia. Za vybavenie toho, že sa na zhromaždenie dostaví SPF a zahlasuje za poľovné združenie, ktoré zastupuje Štubňa, žiadal podľa Štubňu 25.000 eur. Štubňa avizoval, že ak ho vyzvú orgány činné v trestnom konaní, podá trestné oznámenie a dodá aj dôkazy.



Investičná skupina Slavia Capital reagovala, že sa dištancuje od vťahovania do politických hier strany SaS. "Spájanie s kriminálnym pozadím vníma Slavia Capital ako snahu poškodiť ich obchodné meno a reputáciu zo strany SaS," uviedol v reakcii na vyjadrenia SaS podpredseda predstavenstva skupiny Emil Gažo. Voči tvrdeniam o svojej osobe sa ohradil aj Kvietik a rozhodol sa podať trestné oznámenie.



SPF vysvetlil, že na plánovanom valnom zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíre Teplá Voda, ktoré sa malo konať 24. apríla, sa nezúčastnil preto, že pred termínom zhromaždenia dostal podnety obce Pukanec a ďalšej fyzickej osoby, ktoré spochybnili oprávnenie Štubňu konať v ich mene na zhromaždení.



Slovenský pozemkový fond poukazuje aj na platnú zmluvu v revíre, ktorá sa ešte neskončila, preto je užívanie zabezpečené. Pri prehodnotení svojej účasti na zhromaždení SPF prihliadal aj na skutočnosti, ktoré uviedol Štubňa a jeho kolega na stretnutí s generálnou riaditeľkou SPF. Podnety aj skutočnosti uvedené Štubňom treba podľa fondu prešetriť.



Ministerstvo pôdohospodárstva zdôraznilo, že do procesu prenajímania poľovných revírov nevstupuje a ani nezastupuje žiadnych vlastníkov. "O tom, kto bude poľovný revír užívať, rozhodujú vlastníci pozemkov tvoriacich poľovný revír. Rozhodnutia prijíma zhromaždenie vlastníkov a rozhoduje sa nadpolovičnou väčšinou počítanou z celkovej výmery poľovného revíru," reagoval hovorca rezortu Michal Feik.