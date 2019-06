HORÚČAVY ÚRADUJÚ: Dodržujte pitný režim a pozor aj na úpal

Úpal sa prejavuje zvýšenou telesnou teplotou, bolesťami hlavy, povrchným a zrýchleným dýchaním, rýchlym pulzom a nevoľnosťou.

Bratislava 12. júna (TASR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varuje pred vysokými teplotami v stredu od 15.00 do 18.00 h. Vydal výstrahu prvého stupňa pre všetky okresy Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja. Tiež väčšinu okresov Košického a Banskobystrického kraja.



Výstraha pred vysokými teplotami platí aj pre niektoré okresy Trenčianskeho a Prešovského kraja.



V horúčavách dávajte pozor na úpal

V horúčavách netreba podceňovať riziko úpalu. Vzniká intenzívnym priamym slnečným žiarením na nechránenú hlavu a zátylok. Upozorňuje na to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



Úpal sa prejavuje zvýšenou telesnou teplotou, bolesťami hlavy, povrchným a zrýchleným dýchaním, rýchlym pulzom a nevoľnosťou. Rodičia by mali pravidelne kontrolovať, či majú ich deti pokrývku hlavy, kvalitné slnečné okuliare a natierať im pokožku krémom s vysokým ochranným faktorom proti UV žiareniu. Deti mladšie ako jeden rok by sa vôbec nemali vystavovať slnečnému žiareniu.



"Letné oblečenie by malo byť ľahké, vzdušné, voľnejšieho strihu, skôr svetlých farieb. Syntetické materiály nie sú vhodné, pretože neumožňujú odparovanie potu," odporúčajú odborníci z ÚVZ SR. V teplých dňoch podľa nich tiež treba dávať pozor na zvýšenú fyzickú námahu, robiť si častejšie prestávky v tieni a v čase medzi 11.00 a 15.00 h sa na slnku nezdržiavajte.



Znášať horúčavy pomáha klimatizácia, dôležité však je, aby bola správne nastavená a čistá. "Udržiavanie konštantnej teploty v interiéri bez ohľadu na vonkajšiu môže uškodiť najmä deťom a seniorom," pripomínajú hygienici. Nevhodne nastavená klimatizácia podľa nich spôsobuje bolesti hlavy, hrdla, prechladnutie, oslabenie imunity i celkovo organizmu, angínové bolesti, pocit upchatého nosa, bolesti dutín, chrbtice či svalov. "Ak máte chladný prúd vzduchu nasmerovaný do tváre, vysušuje vám kožu, oči a prispieva k opakovaným zápalom očí, uší, prínosových dutín aj k bolestiam zubov a trojklaného nervu," upozorňujú.



Pri prechode z chladného do horúceho prostredia môže prísť k takzvanému teplotnému šoku, ktorý dokáže celkovo oslabiť organizmus. "Klimatizáciu si nastavte tak, aby rozdiel teplôt medzi vonkajším a vnútorným prostredím nebol vyšší ako päť maximálne sedem stupňov Celzia," odporúčajú z ÚVZ. "Klimatizačnú jednotku, filtre a vzduchové prieduchy udržujte v čistote, inak sa môžu stať zdrojom plesní a baktérií. Celý klimatizačný systém si dajte raz ročne skontrolovať v servise," dodali. Súčasťou bežnej údržby je aj pravidelná dezinfekcia výparníka klimatizačnej jednotky.



Nesprávne používaná klimatizácia môže podľa odborníkov uškodiť a spôsobiť zdravotné problémy aj v aute, najmä pri dlhších cestách. Veľmi negatívny vplyv má najmä na alergikov. Prúdením vzduchu z ventilácie sa totiž rozhýbu čiastočky prachu s rôznymi druhmi baktérií. "Okrem ochorení dýchacích ciest, bolestí hlavy alebo prechladnutia chrbtice môžete pri nesprávnom používaní klimatizácie v aute dostať zápal stredného ucha, spojiviek a iných ochorení očí a uší," vymenovali.



Klimatizácia by podľa nich mala byť v aute pustená len desať až 15 minút za hodinu a prúd chladného vzduchu by mal smerovať tak, aby nefúkal priamo na posádku. Najlepšie je viesť ho na čelné sklo, prípadne k nohám. Aj v aute platí ideálny rozdiel teploty vonku a vnútri päť až sedem stupňov Celzia. "Dodržte ho aj v najväčších horúčavách," upozornili odborníci. "Ak z auta často vystupujete a nastupujete, rozdiel teplôt by mal byť ešte nižší," doplnili.



Pri používaní klimatizácie v aute sa okolo výparníka kondenzuje voda obsiahnutá vo vzduchu na jadre výparníka, odkiaľ sa odvádza pod vozidlo. Okolo výparníka je neustále vlhké prostredie, čo je podľa hygienikov výborná živná pôda pre rôzne plesne, ktorých spóry sa nachádzajú vo vzduchu a často nepríjemne zapáchajú. Zlikvidovať ich možno antibakteriálnym sprejom.



Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti informoval, že počas tohto týždňa čaká naše územie viac tropických dní po sebe. Keďže SHMÚ zároveň očakáva prevažne jasné až polooblačné počasie len s miestami a prechodne zväčšenou oblačnosťou, znamená to, že Slovensko zasiahnu veľké horúčavy.