Popieranie holokaustu považuje G. Gál za nemysliteľné

Touto témou sa zaoberal aj na stretnutiach, ktoré v uplynulom týždni absolvoval v Izraeli.

Bratislava 27. januára (TASR) - Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR má v pláne apelovať na prevádzkovateľov sociálnych sietí a veľkých webstránok, aby rozumne dohliadali na ich obsah. Avizoval to v nedeľu šéf rezortu spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu.



"Je nemysliteľné, aby niekto v dnešnej dobe popieral, čo sa stalo v koncentračných táboroch. Rezort spravodlivosti sa bude snažiť urobiť maximum, aby sa eliminovali podobné prejavy aj na internete," zdôraznil Gál.



Touto témou sa zaoberal aj na stretnutiach, ktoré v uplynulom týždni absolvoval v Izraeli. Ozrejmil, že so zriadenou špeciálnou jednotkou chce ísť podobnou cestou aj izraelský rezort spravodlivosti.



Počas cesty navštívil aj izraelské múzeum holokaustu Jad va-šem. V tejto súvislosti doplnil, že hlavne mladším ročníkom treba pripomínať, aby sa zaujímali o históriu a poučili sa z nej. "Nenávistné prejavy nepatria do vyspelej spoločnosti," zdôraznil.



Na margo medzinárodného dňa obetí holokaustu povedal, že má verejnosti pripomenúť utrpenie šiestich miliónov židovských obetí. "Nezabúdajme na túto temnú stránku histórie, aby sa nič podobné už nikdy nezopakovalo," doplnil Gál.