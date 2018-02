SNEH ZASE ÚRADUJE: Potrápi nás poľadovica, Donovaly aj Šturec otvorili

Meteorológovia varujú pred poľadovicou na celom území krajiny. Výstrahu prvého stupňa pred poľadovicou vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na celom území Slovenska, platí do štvrtkovej polnoci. Foto: www.shmu.sk

Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek na severe stredného Slovenska je prevažne pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého až utlačeného snehu do troch centimetrov, na ostatnom území je povrch vozoviek prevažne vlhký až mokrý, v hornatejších oblastiach miestami pokrytý vrstvou čerstvého až utlačeného snehu do troch centimetrov, niekde do päť centimetrov. Foto: www.zjazdnost.sk

Poprad 8. februára (TASR) – Meteorológovia varujú pred poľadovicou na celom území krajiny. Výstrahu prvého stupňa pred poľadovicou vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na celom území Slovenska, platí do štvrtkovej polnoci.SHMÚ zároveň upozorňuje na tvorbu snehových jazykov a závejov na západnom Slovensku. Výstraha prvého stupňa platí pre okresy Skalica, Senica, Myjava, Malacky, Trnava, Piešťany, Pezinok a Bratislava. Výstraha platí do piatku (9.2.) do 9.00 h.Meteorológovia vydali aj hydrologickú výstrahu, ktorá platí pre Veľké Kapušany a tok rieky Latorica. Tá vo štvrtok o 10.00 h dosiahla 631 centimetrov. SHMÚ v tejto súvislosti vydal výstrahu druhého stupňa.Výdatné snehové zrážky spojené s poľadovicou, ktoré v stredu (7.2.) zasiahli Liptov a Oravu, nepriniesli žiadne výraznejšie komplikácie na cestách. Aktuálne sú podľa Slovenskej správy ciest (SSC) komunikácie plne prejazdné.Dopravu mierne komplikuje hmla s dohľadnosťou do sto metrov na D1 v oblasti Východnej a Važca. Na horských priechodoch Príslop a Huty, ako uvádza stránka SSC, je utlačený sneh.Podľa riaditeľky Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši Evy Krajčiovej poslednú kritickú situáciu odstraňovali hasiči v stredu vo večerných hodinách, odvtedy sú cesty na Liptove pokojné.Miestami kašovitý sneh do dvoch centimetrov sa podľa SSC ešte stále nachádza na cestách tretej triedy v obvode Liptovský Mikuláš, medzi Liptovským Michalom a Liptovským Mikulášom, Pavčinou Lehotou a Jasnou, Brnicami a Liptovským Mikulášom, Liptovským Hrádkom a Podbanským.SSC informuje aj o horšej prejazdnosti ciest tretej triedy v obvode Ružomberok a komunikácie v Bešeňovej. Zasnežené cesty sú medzi Párnicou a Demkovskou, Hruštínom a Námestovom, Vavrečkou a Tvrdošínom, Námestovom a Oravskou Polhorou.Horské priechody Donovaly a Šturec v okrese Banská Bystrica sú už plne prejazdné pre všetku dopravu. Rovnako Čertovica v okrese Brezno, cez ktorú i počas stredajšieho (7.2.) hustého sneženia prechádzali kamióny bez obmedzení a nebolo ju treba uzatvoriť.Ako pre TASR uviedli z dispečingu Banskobystrickej regionálnej správy ciest, Šturec spustili aj pre nákladnú dopravu nad desať metrov vo štvrtok ráno okolo 7.00 h.Na Donovaloch však robil problém kamión, ktorý mal technickú poruchu. Ako krátko pred 11.00 h informovalo Operačné stredisko Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici, Donovaly sú už prejazdné bez obmedzenia.Podľa cestárov povrch vozovky na horských priechodoch je mokrý.Štvrtkové sneženie neskomplikovalo situáciu ani v prímestskej autobusovej doprave.povedala pre TASR Eva Vozárová, hovorkyňa spoločnosti Slovak Lines, ktorá zabezpečuje v Bratislavskom kraji regionálnu autobusovú dopravu.Bratislavská mestská hromadná doprava (MHD) jazdí po stredajších (7.2.) problémoch s počasím bez meškania.potvrdila TASR hovorkyňa Dopravného podniku Bratislava Adriana Volfová.Vo vysokohorskom teréne Nízkych a Západných Tatier, najmä na severných stranách, sa vytvorilo zvýšené lavínové nebezpečenstvo. V ostatných pohoriach trvá všeobecne mierna hrozba lavín.informoval Filip Kyzek zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (HZS) s tým, že na takýchto strmých svahoch je možné uvoľnenie doskových lavín už pri malom dodatočnom zaťažení.Ráno bolo na horách prevažne zamračené, hmlisté počasie, na mnohých miestach so snežením.ozrejmil Kyzek s tým, že na horách je aktuálne mierne oteplenie.Počas posledných dní sa podľa HZS veľmi rýchlo menil vietor a teploty, preto je nový sneh rozložený premenlivo. Vplyvom priaznivej teploty vzduchu by sa však snehová pokrývka mala postupne stabilizovať.Prevádzka na bratislavskom letisku je bez obmedzení. "Lietadlá pristávajú i odlietajú podľa platného letového poriadku," potvrdila pre TASR hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková.O prevádzkové plochy letiska, ktoré tvoria 832.445 metrov štvorcových, sa starajú technici zimnej údržby. Pri snehových zrážkach majú na starosti fúkanie, zametanie, pluhovanie, frézovanie či posyp letiskových dráh.Bratislavská mestská hromadná doprava (MHD) jazdí po stredajších (7.2.) problémoch s počasím bez meškania.potvrdila TASR hovorkyňa Dopravného podniku Bratislava (DPB) Adriana Volfová.Stredajšie sneženie opäť výrazne skomplikovalo premávku MHD v hlavnom meste. Odstavená bola trolejbusová doprava v kopcovitých terénoch v lokalitách Palisády, Kramáre a Koliba. Linky MHD premávali takmer celý deň s minimálne 30-minútovým meškaním.Po stredajšom (7.2.) večernom a nočnom snežení sú cesty na území okresov Poprad, Levoča a Kežmarok zjazdné.uviedol pre TASR riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja pre oblasť Poprad Marián Barilla.Vo výkone bolo za posledných 24 hodín pod Tatrami 21 sypačov, ktoré dohromady prepluhovali cez 1800 kilometrov, kamenivom posypali 670 kilometrov a chemicky upravili ďalších cez 1000 kilometrov ciest.dodal Barilla.Cestári pod Tatrami budú v strehu aj počas štvrtka, keď má v regióne napadnúť ďalších desať centimetrov snehu.uzavrel Barilla.Horské priechody Donovaly a Šútovce sú uzavreté pre vozidlá s dĺžkou nad desať metrov, dôvodom je husté sneženie. Vodiči by si mali dávať pozor aj na diaľniciach, najmä na úseku D1 Ivachnová – Liptovský Mikuláš - Jánovce - Levoča a na úsekoch rýchlostnej cesty R3 Trstená – Tvrdošín a obchvatu Hornej Štubne, kde sa na vozovkách nachádza vrstva kašovitého snehu do dvoch centimetrov. Informuje o tom Slovenská správa ciest na svojom webe.Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek na severe stredného Slovenska je prevažne pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého až utlačeného snehu do troch centimetrov, na ostatnom území je povrch vozoviek prevažne vlhký až mokrý, v hornatejších oblastiach miestami pokrytý vrstvou čerstvého až utlačeného snehu do troch centimetrov, niekde do päť centimetrov.Horské priechody sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne pokrytý vrstvou čerstvého až utlačeného snehu do troch centimetrov. Na horskom priechode Herlianske Sedlo je utlačený sneh vo výške 10-15 centimetrov a na horskom priechode Podspády je čerstvý sneh vo výške 4-5 centimetrov.Dohľadnosť do 100 metrov pre husté sneženie je v lokalitách Bratislava - Polianky, Bratislava - Lamač a viditeľnosť do 200 m je v okolí mesta Dobšiná a pri Sekuliach. Na úsekoch ciest II/558 Stakčín - Ulič a na cestách III. triedy v oblasti Stakčína - okres Humenné je miestami zľadovatený sneh do dvoch centimetrov.