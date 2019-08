PORIADNE SA ROZPRŠÍ: Rátajte aj so silným vetrom

Podľa meteorológov môže pri intenzívnych dažďoch, prípadne búrkach, napadnúť miestami 55 až 80 milimetrov zrážok.

Bratislava 13. augusta (TASR) – V niektorých okresoch stredného a východného Slovenska sa môže v utorok večer i počas stredy (14. 8.) poriadne rozpršať. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy druhého stupňa pred dažďom pre niektoré okresy Žilinského, Banskobystrického, Prešovského a Košického kraja.



Podľa meteorológov môže pri intenzívnych dažďoch, prípadne búrkach, napadnúť miestami 55 až 80 milimetrov zrážok. "Tento úhrn zrážok predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká," uvádza SHMÚ.



S výdatnejším zrážkami však treba počítať aj ďalších okresoch Banskobystrického, Prešovského a Košického kraja, pre ktoré je od utorkového večera vyhlásená výstraha prvého stupňa pred búrkami. Spadnúť môže 20 až 40 milimetrov zrážok a vietor môže dosiahnuť v nárazoch 65 až 85 kilometrov za hodinu.



Výstraha prvého stupňa pred dažďom je vyhlásená pre niektoré okresy Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja. Spadnúť môže 35 až 55 milimetrov zrážok.



Všetky výstrahy platia predbežne od 20.00 h.



Počasie potrápilo východ krajiny aj počas utorka. Podľa portálu imeteo.sk zasiahla Východoslovenskú nížinu veľmi silná búrka, ktorá vykazovala črty supercely. "Supercela zasiahla okresy Trebišov, Michalovce a Sobrance a postúpila do susednej Ukrajiny," uvádza imeteo.sk. Priniesla so sebou silné krupobitie, najväčšie krúpy mali priemer tri centimetre.