Porucha rýchlika idúceho do Košíc spôsobila asi dvojhodinové meškanie

Vo vlaku bolo približne 70 cestujúcich.

Košice/Rožňava 19. februára (TASR) - Približne dve hodiny meškania si vyžiadala porucha rýchlika smerujúceho z Bratislavy do Košíc. Ako pre TASR uviedol hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáš Kováč, príčina zatiaľ nebola stanovená.



Potvrdil, že išlo o poruchu hnacieho koľajového vozidla na vlaku R 811 Sitno, ktorý z Bratislavy vyrazil o 8.04 h a do Košíc mal mať príchod o 14.37 h. Zo stanice Rožňava meškal podľa jeho slov približne 90 minút. "Cestujúcich bolo vo vlaku približne 70. ZSSK zabezpečila náhradný rušeň. Niekoľko cestujúcich využilo na presun do cieľovej stanice individuálnu dopravu," spresnil s tým, že v dôsledku tejto poruchy došlo asi k hodinovému meškaniu jedného obratového vlaku z Košíc.