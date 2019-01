Poskytovanie financií z Environmentálneho fondu by sa mohlo upraviť

Po novom by Environmentálny fond mohol poskytovať finančné prostriedky aj na podporné programové aktivity, ktoré budú mať dopad aspoň na päť obcí.

Bratislava 13. januára (TASR) - Poskytovanie finančných prostriedkov Environmentálnym fondom by sa mohlo upraviť. So zmenou počíta novela zákona o Environmentálnom fonde, ktorú predložili podpredseda Národnej rady SR Béla Bugár a poslanec Peter Antal (obaja Most-Híd) na prvú tohtoročnú schôdzu parlamentu začínajúcu 29. januára.



Po novom by Environmentálny fond mohol poskytovať finančné prostriedky aj na podporné programové aktivity, ktoré budú mať dopad aspoň na päť obcí. Aktivity by sa mali teda týkať takej časti chráneného územia alebo dotknutej osobitne chránenej časti prírody a krajiny, ktorá sa aspoň čiastočne dotýka najmenej piatich obcí. Zmenou chcú poslanci dosiahnuť pozitívny vplyv na životné prostredie v širšom meradle.



Podpora programových aktivít má byť podľa poslancov určená pre tie obce a záujmové združenia, ktorých členmi sú výlučne obce nachádzajúce sa v spomínaných chránených územiach. „Prostriedky fondu možno poskytnúť obci na tie podporné programové aktivity, ktoré sa týkajú jej územia, resp. záujmovému združeniu obcí, pokiaľ ide o aktivity dotýkajúce sa území združených obcí,“ dopĺňajú navrhovatelia.



O prostriedky Environmentálneho fondu by po novom mohli obce žiadať individuálne alebo kolektívne vo forme záujmového združenia obcí.



„Cieľom zmeny je prispieť finančnými prostriedkami určenými na uskutočňovanie štátnej podpory starostlivosti o životné prostredie na podporu aktivít uskutočňovaných na územiach alebo v oblastiach, ktoré v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku environmentálneho práva podliehajú osobitným formám ochrany,“ uvádzajú poslanci v dôvodovej správe k novele.