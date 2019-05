Poslanci budú o kandidátoch na sudcov ÚS hlasovať tajne

Poslanci majú kandidátov na ústavných sudcov voliť v utorok podvečer. Koalícia ešte neoznámila svoju dohodu, mala by sa zísť Koaličná rada.

Bratislava 21. mája (TASR) - Voľba kandidátov na ústavných sudcov bude tajná, rozhodli o tom poslanci parlamentu v dopoludňajšom hlasovaní. Za tajné hlasovanie bolo 79 zákonodarcov zo 135 prítomných. Rovnako ich čaká aj tajná voľba šéfa Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) a členov Rady Slovenského pozemkového fondu (SPF).



Poslanci majú kandidátov na ústavných sudcov voliť v utorok podvečer. Koalícia ešte neoznámila svoju dohodu, mala by sa zísť Koaličná rada. Koaliční lídri už deklarovali záujem zvoliť čo najviac kandidátov, koaliční poslanci hovoria o snahe zvoliť desiatich kandidátov. O funkciu sa ich uchádza 24. Podľa predsedníčky poslaneckého klubu SaS Natálie Blahovej by sa počas obeda mali opoziční predstavitelia stretnúť s koalíciou a rokovať o kandidátoch.



Poslanci budú tajne rozhodovať aj o riaditeľovi NBÚ. Do funkcie navrhla vláda Romana Konečného. Tajná voľba sa uskutoční aj v prípade člena Rady SPF. Plénum si vyberá z dvoch kandidátov. Strana Smer-SD navrhla Jána Ilavského, opozičná SaS navrhuje Marcela Vrchotu. Funkčné obdobie členov rady je tri roky.