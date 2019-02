Poslanci budú vo štvrtok riešiť ústavných sudcov, vystúpi aj prezident

Okrem hlasovania o kandidátoch na sudcov ÚS je na programe siedmeho rokovacieho dňa Hodina otázok a voľba členov do Rady RTVS, Správnej rady TASR a ÚPN.

Bratislava 6. februára (TASR) - Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia by mali chodiť povinne do materskej školy od troch rokov. Myslia si to poslanci z hnutia OĽaNO, ktorí chcú túto zmenu zabezpečiť novelou zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Plénum Národnej rady SR o nej rokovalo v závere šiesteho rokovacieho dňa 40. schôdze. V ďalší deň poslancov čaká voľba kandidátov na ústavných sudcov a otázka mandátu lídra OĽaNO Igora Matoviča. V súvislosti s voľbou vystúpi v pléne prezident SR Andrej Kiska.



Hnutie pri návrhu o škôlkach pripomína, že podľa súčasného zákona majú deti nárok chodiť bezplatne na predprimárne vzdelávanie v materskej škole jeden rok pred začatím povinnej školskej výchovy, teda od piateho roku veku dieťaťa. OĽaNO predložilo aj ďalšie návrhy, medzi nimi napríklad zavedenie obedov zadarmo pre dôchodcov v hmotnej núdzi či novelu, ktorá by mala umožniť aj zdravotne postihnutým umelcom, športovcom či verejným funkcionárom žiadať o príspevok na činnosť pracovného asistenta.



Do lavíc sa vrátia poslanci vo štvrtok 7. februára. Rokovaniu pléna bude dominovať najočakávanejší bod schôdze, a to voľba kandidátov na ústavných sudcov. Na rad príde popoludní. Ešte pred ňou, dopoludnia predstúpi pred poslancov prezident SR Andrej Kiska, ktorý požiadal o mimoriadne vystúpenie práve k voľbe kandidátov na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR.



Okrem hlasovania o kandidátoch na sudcov ÚS je na programe siedmeho rokovacieho dňa Hodina otázok a voľba členov do Rady RTVS, Správnej rady TASR a ÚPN. Diskusiou o týchto voľbách majú poslanci začať rokovací deň. Okrem toho majú rozhodnúť o prerokovaných návrhoch a o tom, či lídrovi OĽaNO Igorovi Matovičovi odoberú alebo ponechajú mandát.