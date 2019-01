Poslanci hnutia Sme rodina odovzdajú časť platov nadácii

Nadácia plánuje podľa hnutia začať s terénnou sociálnou prácou s rodinami a chudobou ohrozenými ľuďmi, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii, na území celého Slovenska.

Bratislava 19. januára (TASR) – Poslanci za hnutie Sme rodina odovzdajú časť svojich poslaneckých platov na konto novovzniknutej Nadácie Sme rodina, ktorá pomáha – Boris Kollár, ktorá bola tento týždeň zaregistrovaná na Ministerstve vnútra SR. Bude poskytovať priamu finančnú, materiálnu a odbornú právnu pomoc. TASR o tom informovalo tlačové oddelenie hnutia.



"Do politiky sme prišli s cieľom pomáhať ľuďom, ktorí sa dostali do ťažkej životnej situácie – slobodným matkám, týraným ženám, tým, ktorí uviazli v spleti exekúcií, bezdomovcom a mnohým ďalším, ktorí pomoc potrebujú," uviedol predseda Sme rodina Boris Kollár.



Nadácia plánuje podľa hnutia začať s terénnou sociálnou prácou s rodinami a chudobou ohrozenými ľuďmi, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii, na území celého Slovenska. Chce sa usilovať aj o úpravu legislatívy a efektívne spájanie rodín, odborníkov, dobrovoľníkov a organizácií s cieľom zmierňovať dosah ťažkých životných situácií na životy rodín.



Všetky individuálne dary určené na pomoc rodinám majú ísť na priamu pomoc týmto rodinám a nadácia tieto dary znásobuje. Administratívne náklady pokrývajú zdroje od zakladateľov a partnerov nadácie.



Zakladatelia nadácie podľa vlastných slov vnímajú filantropiu ako základný kameň rozvoja spoločnosti. "Všetci by sme si mali uvedomiť, že sa musíme viac zapojiť do boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu ľudí a venovať tomu viac pozornosti," dodala správkyňa nadácie Klaudia Kabátová.