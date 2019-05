Poslanci ĽSNS budú v EP izolovaní, tvrdia M. Šimečka a M. Beňová

Väčšie frakcie hľadali na Slovensku iné strany. Ich osud bude podobný ako osud Jobbiku, budú medzi nezaradenými, povedala v relácii na Telo na adresu ĽSNS Monika Beňová.

Bratislava 26. mája (TASR) - Poslanci ĽSNS budú v Európskom parlamente (EP) izolovaní. Skonštatovali to kandidáti Michal Šimečka z Progresívneho Slovenska (PS) a Monika Beňová zo Smeru-SD v súvislosti s neoficiálnymi výsledkami eurovolieb v nedeľnej relácii TV Markíza Na telo s Michalom Kovačičom. Podľa nich je málo pravdepodobné, že bude ĽSNS v Európskom parlamente rozhodovať, pretože nebude súčasťou väčšej frakcie.



"Väčšie frakcie hľadali na Slovensku iné strany. Ich osud bude podobný ako osud Jobbiku, budú medzi nezaradenými," povedala na adresu ĽSNS Beňová. Myslí si, že ich ambíciou nie je ponúkať riešenia, ale z EÚ vystúpiť. "Pre mňa sú to dva stratené hlasy," dodala. "Nielen, že budú izolovaní na európskej scéne, pretože aj pre krajnú pravicu sú extrém, ale budú izolovaní aj medzi slovenskými poslancami," doplnil Šimečka. Spoluúčasť s ĽSNS vo frakcii odmietol.



V súvislosti so spoluprácou v Európskom parlamente Beňová uviedla, že chce pokračovať v pravidelných stretnutiach slovenských poslancov. Hovoriť by na nich mali o aktuálnych témach a riešeniach. Vysvetlila, že v Európskom parlamente sa nezvádzajú boje ako v slovenskom a spolupráca je založená na kompromisoch. ĽSNS však podľa svojich slov pozývať nebude.



Šimečka reagoval tým, že primárnym spojencom koalície PS a Spolu je frakcia ALDE. Spoluprácu s ostatnými slovenskými poslancami, okrem ĽSNS, nevylúčil. Zdôraznil však, že v Národnej rade (NR) SR odmietajú spoluprácu so Smerom-SD.



Predbežné výsledky eurovolieb považuje Beňová za výkričník pre Smer-SD. Je podľa nej potrebné vyriešiť to, prečo jeho voliči odchádzajú. Na otázky o potrebe výmeny predsedu odpovedala, že personálne otázky sa majú riešiť na snemoch. Dodala však, že chce vedeniu strany tlmočiť názory voličov, s ktorými sa stretla počas kampane. Kritizovala výroky predsedu parlamentného výboru pre európske záležitosti Ľuboša Blahu (Smer-SD). Podľa nej sú v rozpore s názormi predstaviteľov strany a voliči Smeru-SD tak môžu byť v otázke zahraničnopolitickej orientácie zmätení.



Predseda KDH Alojz Hlina výsledok volieb uvítal. Myslí si však, že mohli dopadnúť lepšie. "My sme ĽSNS mohli poraziť, keby nenastal ten problém, ktorý nastal - že my sa spájame delením," skonštatoval aj v súvislosti s percentami získanými Kresťanskou úniou. Myslí si, že kresťanskí demokrati sú dlžní spoločnosti, aby porazili fašistov. Výsledky ešte budú vyhodnocovať.



Kandidátka za SaS poslankyňa NR SR Lucia Ďuriš-Nicholsonová nepokladá predbežné výsledky za prehru. Treba podľa nej pripustiť, že na slovenskej politickej scéne pribudli nové subjekty, ktoré súťažia o toho istého voliča. Úbytok hlasov SaS preto považuje za pochopiteľný. Na druhej strane vidí potrebu určitej sebareflexie.



V boji proti extrémizmu podľa Nicholsonovej zlyhala vláda, ktorá priviedla Slovensko k tomu, že nevyzerá ako právny štát. Ocenila Beňovej kritiku voči Smeru-SD a Blahovým výrokom. Tá reagovala tvrdením, že z nárastu extrémizmu nemožno viniť len Smer-SD, pretože rastie naprieč celou Európou. Ako dôvod uviedla aj migračnú krízu. Potrebné je podľa nej hľadať riešenie, ktorým sa dá bojovať proti šíreniu klamstiev a nenávisti, čo podľa nej často využívajú strany podobné ĽSNS.



Šimečka považuje výsledky volieb za vyslovenie nedôvery vládnej koalícii, a to najmä výsledok SNS a Mosta-Híd. Predčasné voľby by sa podľa Beňovej stihli napríklad na jeseň tohto roka, no nevidí na to zatiaľ dôvod. "Neviem či by mali byť výsledky volieb do EÚ dôvodom na rozkývanie koalície," povedala.



Konkrétne mená poslancov, ktorí získajú mandát v Európskom parlamente, zatiaľ komentovať nechceli. Považujú to za predčasné, pretože hlasy sa ešte budú prepočítavať. Beňová si však myslí, že Smer-SD by ešte mohol stratiť jeden z predpokladaných troch mandátov.