Poslanci Mostu-Híd navrhujú zníženie odvodov zamestnancov a SZČO

Bratislava 12. marca (TASR) - Poslanci koaličnej strany Most-Híd navrhujú zníženie odvodov zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO). Do parlamentu predložili novelu zákona o sociálnom poistení, ktorou chcú docieliť zvýšenie životnej úrovne ľudí a stransparentniť odvodový systém na Slovensku.



Trojica poslancov Béla Bugár, Irén Sárközy a Tibor Bastrnák navrhujú znížiť odvody do rezervného fondu solidarity o štyri percentuálne body (p.b.) zo súčasných 4,75 % na 0,75 %, a to v prípade zamestnávateľa, SZČO a dobrovoľne poistenej osoby. V prípade štátu by sa mali tiež znížiť na 0,75 % zo súčasnej úrovne 2 % z vymeriavacieho základu.



Odvody do základného fondu starobného poistenia chcú ekvivalentne zvýšiť o štyri p.b. na strane zamestnávateľa za zamestnanca, rovnako u SZČO, dobrovoľne dôchodkovo poistenej osoby, štátu, Sociálnej poisťovni, tiež v prípade zamestnávateľa za zamestnanca, ktorý je sporiteľom v druhom dôchodkovom pilieri a aj v prípade SZČO, ktorá je tiež sporiteľom v druhom pilieri.



Poslanci ďalej v novele navrhujú zníženie odvodov pre zamestnancov o jeden percentuálny bod. "Vo finančnom vyjadrení táto zmena zvýši čistý príjem zamestnanca zarábajúceho priemernú mzdu približne o 100 eur ročne," vyčíslili zákonodarcovia. Znížiť sa má aj sadzba poistného na invalidné poistenie zamestnanca z 3 % vymeriavacieho základu na 2 %. "Fond invalidného poistenia je navrhnutý z toho dôvodu, že je dlhodobo najprebytkovejším základným fondom. Aj napriek predmetnému zníženiu zostane tento fond naďalej prebytkovým," tvrdia poslanci Mostu-Híd.



Poslanci upozornili, že aj podľa Európskej komisie sa Slovensko príliš spolieha vo svojom rozpočte na daňové zaťaženie práce. Okrem toho Sociálna poisťovňa vo svojom hospodárení zaznamenáva prebytky, a to i napriek prevodu časti odvodov do druhého piliera. "Problémom tiež je, že kým fond starobného poistenia je dlhodobo výrazne schodkový, tak ostatné fondy sú dlhodobo prebytkové. To vytvára potrebu zmiernenia disproporcií nastavenia systému v záujme vyššej transparentnosti a zvýšenia zdrojov fondu starobného dôchodkového poistenia," tvrdia poslanci.



Prijatie návrhu zákona bude mať podľa nich pozitívne sociálne vplyvy a vplyvy na podnikateľské prostredie. Prijatie zmien však bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy v objeme 217 miliónov eur v roku 2020.