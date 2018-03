Poslanci nezvolili dosť kandidátov do disciplinárnych senátov

Poslanci si vyberali zo šiestich kandidátov - štyroch sudcov a dvoch nesudcov.

Bratislava 14. marca (TASR) - Poslanci Národnej rady SR v stredu zvolili za kandidáta do disciplinárnych senátov sudkyňu Danu Wänkeovú. V tajnom hlasovaní však nevybrali dostatočný počet kandidátov a tak si voľbu zopakujú. Postupujú do nej nezvolení nominanti. Voľbou ukončili 28. schôdzu Národnej rady SR, trvala dva dni.



Parlament dostal žiadosti predsedníčky Súdnej rady SR, na základe ktorých majú poslanci navrhnúť piatich kandidátov na členov disciplinárnych senátov, a to štyroch sudcov a jednu osobu inú ako sudca. Dôvodom je vyhlásenie volieb členov disciplinárnych senátov z kandidátov navrhnutých Národnou radou SR, a to vzhľadom na zánik členstva viacerých členov.



Za člena disciplinárneho senátu môže byť zvolený sudca, ktorý vo funkcii sudcu pôsobí najmenej päť rokov, proti ktorému sa nevedie disciplinárne konanie alebo trestné stíhanie, ktorému nebolo uložené disciplinárne opatrenie a ktorý nie je členom Súdnej rady SR, predsedom súdu alebo podpredsedom súdu. Za člena disciplinárneho senátu môže byť zvolená aj iná osoba ako sudca, ktorá spĺňa podmienky na vymenovanie za sudcu, vykonáva právnickú prax najmenej desať rokov a nie je členom Súdnej rady.



Poslanci si vyberali zo šiestich kandidátov - štyroch sudcov a dvoch nesudcov. Darina Gabániová (Smer-SD) navrhla sudcov Martina Baločka, Pavla Vargu a Danu Wänkeovú, Anton Hrnko (SNS) sudcu Milana Husťáka. Róbert Madej (Smer-SD) prišiel s nomináciou nesudcu Tibora Sásfaia a Peter Kresák (Most-Híd) navrhol nesudcu Dávida Štefanku.