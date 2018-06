Poslanci NR SR obsadili druhé miesto v turnaji parlamentov V4

Víťazmi turnaja sa stali Maďari, druhí skončili Slováci, tretí Poliaci a na štvrtom mieste sa umiestnili Česi.



Bratislava 23. júna (TASR) - Slovenská parlamentná delegácia sa počas neformálneho stretnutia parlamentov krajín V4 v maďarskom Balatonfürede zúčastnila aj futbalového turnaja poslancov parlamentov všetkých štyroch štátov. V turnaji obsadili Slováci druhé miesto. TASR o tom informoval hovorca predsedu Národnej rady (NR) SR Andreja Danka (SNS) Tomáš Kostelník.



"V prvý deň turnaja, v piatok (22.6.), si Slováci zmerali sily s mužstvom z Poľska. Vďaka gólu poslanca Dušana Tittela v šesťdesiatej minúte zápasu sa slovenský parlamentný tím dostal nielen do vedenia, ale aj do finále,” uviedol Kostelník. To sa podľa jeho slov odohralo v sobotu, kedy slovenskí poslanci nastúpili proti poslancom Národného zhromaždenia Maďarska na čele s predsedom Lászlóom Kövérom.



"Úspech piatkového zápasu sa však našim reprezentantom zopakovať nepodarilo. Hlavnou príčinou bol podľa viacerých našich hráčov nedostatok striedajúcich a viaceré drobné zranenia. To sa prejavilo napríklad aj v tom, že posledných päť minút zápasu sme odohrali o jedného hráča menej na hracej ploche,” dodal hovorca predsedu NR SR Andreja Danka, podľa ktorého išlo o výborné športové podujatie zbližujúce nielen jednotlivé štáty, ale najmä našich poslancov.



"Každému, kto si myslí, že v parlamentných laviciach sú len hádky a nenávisť, by som doprial byť s nami v šatni. Tá dobrá a priateľská nálada nás motivovala aj na ihrisku. Napriek tomu, že v parlamente so sebou nie vždy súhlasíme, na ihrisku sme boli ako skutočný tím,” povedal po zápase Danko.



Víťazmi turnaja sa stali Maďari, druhí skončili Slováci, tretí Poliaci a na štvrtom mieste sa umiestnili Česi.