Poslanci NRSR v prvom polroku 2019 strávili v pléne 40 rokovacích dní

Bratislava 17. augusta (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR strávili v pléne v prvom polroku 2019 celkovo 40 rokovacích dní. Do lavíc zasadli počas ôsmich schôdzí vrátane troch mimoriadnych a jednej slávnostnej. Najkratšia bola 43. schôdza, trvala sedem dní.



Tri mimoriadne schôdze sa týkali odvolávania. V januári iniciovala opozícia odvolávanie z funkcie predsedu parlamentu Andreja Danka (SNS) pre kauzu jeho rigoróznej práce. Vo februári pre podvody so stimulmi na vedu čelila odvolávaniu ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS), v apríli pre výstavbu tunela Višňové odvolávali ministra dopravy Árpáda Érseka (Most-Híd). Ani v jednom prípade nenašiel návrh na odvolanie v pléne dostatočnú podporu.



Ďalším mimoriadnym zasadnutím parlamentu bola slávnostná schôdza pri príležitosti inaugurácie prezidentky Zuzany Čaputovej. Sľub do rúk predsedu Ústavného súdu (ÚS) SR Ivana Fiačana zložila 15. júna 2019 v bratislavskej Redute.



Z riadnych zasadnutí parlamentu bola v tomto roku najkratšia 43. schôdza na prelome marca a apríla. Poslanci si na nej zároveň najviac skrátili rokovania, namiesto 12 naplánovaných dní ich strávili v pléne sedem. Trvanie schôdze výrazne ovplyvnilo vypustenie 17 bodov programu. Z viac ako 100 naplánovaných bodov presunuli 30 na májové rokovanie, medzi nimi ekonomické a sociálne návrhy SNS, Smeru-SD a Mosta-Híd.



Najdlhšie zatiaľ členovia parlamentu rokovali počas 40. schôdze, a to 11 dní vrátane mimoriadnej schôdze na odvolanie Danka. Vo februári poslanci začali voliť kandidátov na ústavných sudcov. Dosiaľ nezvolili plný počet kandidátov a voľba sa už niekoľkokrát opakovala. Ďalšia má byť v septembri.



V druhom polroku 2019 majú zákonodarcovia podľa harmonogramu naplánované tri riadne schôdze, ktoré by mali zahŕňať 35 rokovacích dní. Najbližšia schôdza sa má začať po letných prázdninách, a to 10. septembra.