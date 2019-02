Poslanci NRSR v utorok rozhodnú o kandidátoch na sudcov ÚS

Pri voľbe kandidátov na ústavných sudcov budú vyberať 18 kandidátov. Na výber majú z 39 uchádzačov.

Bratislava 10. februára (TASR) - Posledných jedenásť návrhov má na programe Národná rada SR v rámci aktuálnej 40. schôdze. V utorok 12. februára o 17.00 h budú poslanci rozhodovať o kandidátoch na sudcov Ústavného súdu SR. Ešte predtým majú hovoriť o doteraz neprerokovaných návrhoch.



Pri voľbe kandidátov na ústavných sudcov budú vyberať 18 kandidátov. Na výber majú z 39 uchádzačov. Zvolených kandidátov ponúkne parlament prezidentovi SR. Ten z nich má vymenovať deviatich, ktorí na 12 rokov zasadnú na Ústavný súd (ÚS) SR. Spolu je na ÚS SR 13 sudcov.



Prezident Andrej Kiska si myslí, že snemovňa má dosť kandidátov na to, aby mu vedela ponúknuť úplný zoznam mien. Pri kandidátoch zdôrazňuje morálku a odbornosť. Most-Híd avizoval, že urobí všetko preto, aby parlament zvolil 18-tich kandidátov. Šéf parlamentu Andrej Danko (SNS) si myslí, že voľba môže priniesť prekvapenia. Ak by plénum nezvolilo všetkých 18 kandidátov, prezidentovi je pripravený predložiť aj neúplný zoznam mien.



Na prerokovanie čaká napríklad ešte novela zákona o reklame, ktorá má obmedziť reklamu na alkohol v okolí škôl či v televízii. Tiež zmena zákona o dani z príjmov, ktorou chce opozícia navýšiť daňový bonus na dvojnásobok bez ohľadu na vek dieťaťa. Suma daňového bonusu by oproti platnej právnej úprave vzrástla z 22,17 eura mesačne na sumu 44,34 eura mesačne. Ďalej je v programe aj opozičná novela upravujúca proces schvaľovania a distribúcie učebníc pre školy či balíček protibyrokratických opatrení.



Opozícia navyše avizovala, že už má dosť podpisov na iniciovanie mimoriadneho rokovania, na ktorom sa chce pokúsiť pre rozdeľovanie stimulov na vedu odvolať ministerku školstva Martinu Lubyovú (nom. SNS). Návrh ešte nepodala. Predsedníčka klubu OĽaNO Veronika Remišová hovorila, že ho podajú po voľbe kandidátov na ústavných sudcov.