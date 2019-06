Poslanci okolo Beblavého budú voliť 6 kandidátov na sudcov ÚS

Predseda vládneho Smeru-SD Robert Fico očakáva, že parlament na štvrtkovej schôdzi nezvolí žiadneho ďalšieho kandidáta na sudcu Ústavného súdu (ÚS) SR.

Bratislava 18. júna (TASR) - Nezaradení poslanci Národnej rady (NR) SR, ktorí pôsobia v mimoparlamentnej strane Spolu-OD, budú na nadchádzajúcej voľbe kandidátov na ústavných sudcov hlasovať za šiestich. Potvrdil to poslanec a líder strany Miroslav Beblavý.



“Naďalej sa zaväzujeme postupovať zodpovedne tak, aby sme čo najrýchlejšie plne sfunkčnili ústavný súd. Sme pripravení vo štvrtok (20. 6.) opäť hlasovať za šiestich kvalitných kandidátov. Ak sa ani na štvrtý raz koalícii nepodarí zvoliť potrebný počet sudcov, bude to ďalším dôkazom neochoty a neschopnosti vládnuť," uviedol Beblavý. Vládne strany vyzval, aby prestali politikárčiť a zvolili stanovený počet kandidátov, z ktorých si má prezidentka Zuzana Čaputová vybrať.



Predseda vládneho Smeru-SD Robert Fico očakáva, že parlament na štvrtkovej schôdzi nezvolí žiadneho ďalšieho kandidáta na sudcu Ústavného súdu (ÚS) SR. Už po pondelkovej (17. 6.) Koaličnej rade avizoval, že pokiaľ prezidentka nevymenuje z doteraz zvolených kandidátov na sudcov ÚS SR troch, nie je dôvod voliť. Argumentuje to rizikom diskriminačných žalôb. Fico tvrdí, že dohoda v koalícii znie, že nebudú voliť nikoho.



Prezidentka Čaputová v utorok vyhlásila, že vymenuje ústavných sudcov po tom, čo jej NR SR dodá ďalších šiestich chýbajúcich kandidátov. Hovorila o tom po prijatí predsedu parlamentu Andreja Danka (SNS) v prezidentskom paláci. Danko potvrdil, že chce voliť šiestich kandidátov, k racionálnemu prístupu vyzval aj koaličných partnerov.



Na Ústavnom súde SR sa vo februári uvoľnilo deväť sudcovských miest. Parlament mal zvoliť dvojnásobný počet, teda 18 kandidátov, z ktorých mal prezident SR vymenovať deviatich sudcov. Plný počet kandidátov sa nepodaril dosiaľ zvoliť. Nateraz parlament spolu vybral 12 kandidátov, do plného počtu 18 chýbajú ešte šiesti. Niekoľko sudcov už predchádzajúci prezident Andrej Kiska vymenoval, na Ústavnom súde SR je tak v súčasnosti sedem z trinástich sudcov.