Poslanci zvolili len jednu kandidátku na sudkyňu ÚS, je ňou Pfundtner

Bratislava 25. júna (TASR) - Národná rada (NR) SR v utorok v opakovanom tajnom hlasovaní zvolila len jednu kandidátku na sudkyňu Ústavného súdu (ÚS) SR, ktorú predloží prezidentke Zuzane Čaputovej. Stala sa ňou štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti Edita Pfundtner. Vyhlásili to v pléne po voľbe.



Keďže sa nepodarilo zvoliť potrebný počet kandidátov, bude ďalšia voľba, ktorá by sa mala uskutočniť v septembri.



Na Ústavnom súde SR sa vo februári uvoľnilo deväť sudcovských miest. Parlament mal zvoliť dvojnásobný počet, teda 18 kandidátov, z ktorých mala hlava štátu vymenovať deviatich sudcov. Plný počet kandidátov sa nepodarilo dosiaľ zvoliť. Nateraz parlament spolu vybral 14 kandidátov, do plného počtu 18 chýbajú ešte štyria.



Niekoľko sudcov už predchádzajúci prezident Andrej Kiska vymenoval, na Ústavnom súde SR je tak v súčasnosti sedem z 13 sudcov.



Profil kandidátky na post ústavnej sudkyne Edity Pfundtner



Editu Pfundtner za kandidátku na sudkyňu Ústavného súdu Slovenskej republiky (ÚS SR) navrhla Právnická fakulta Univerzity Komenského (PF UK).



Edita Pfundtner sa narodila 30. januára 1973 v Bratislave. V rokoch 1987-1991 študovala na Gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským v Bratislave. V rokoch 1991-1997 pokračovala v štúdiách na PF UK v Bratislave.



Od 1. januára 1998 do 31. októbra 1999 absolvovala prax advokátskej koncipientky. Potom v roku 1999 začala pracovať v poisťovacej spoločnosti Allianz poisťovňa (neskôr Allianz - Slovenská poisťovňa) ako právnička.



V období 24. apríla 2004 - 23. septembra 2018 bola advokátkou zapísanou v zozname Slovenskej advokátskej komory. Od roku 2010 ako poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) pracovala v rôznych výboroch NR SR - Ústanovnoprávnom výbore NR SR, Výbore pre európske záležitosti NR SR, Výbore pre ľudské práva a národnostné menšiny NR SR.



Od 23. augusta 2018 je štátnou tajomníčkou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (MS SR).



"Aj keď nemám bohatú publikačnú činnosť, verím, že do cieľa dobehnem a za svoj výkon sa nebudem musieť hanbiť. Funkciu chcem vykonávať s obrovskou dávkou ľudskosti, odvahy, s rešpektom a schopnosťou počúvať, netolerujúc vnútorné ani vonkajšie tlaky," povedala Edita Pfundtner 22. marca na prvom vypočutí pred poslancami Ústavnoprávneho výboru NR SR.



Deviatim sudcom ÚS SR sa skončilo funkčné obdobie 16. februára. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) nezvolili v predošlej voľbe žiadneho z kandidátov, preto sú aktuálne na ÚS SR len štyria z 13 ústavných sudcov.



V aktuálnej voľbe sa o post sudcu ÚS SR uchádzalo 16 kandidátov, z nich 14 už v minulosti kandidovali na tento post.



Na ÚS SR sa v polovici februára uvoľnilo deväť z trinástich miest sudcov. Počas voľby 3. a 4. apríla sa podarilo zvoliť ôsmich kandidátov. Vo voľbe 21. a 22. mája k nim pribudli ďalší štyria.



Prezident Andrej Kiska vymenoval 17. apríla troch zvolených kandidátov: Ivana Fiačana za nového predsedu ÚS SR, Ľuboša Szigetiho za podpredsedu ÚS SR a Petra Molnára za sudcu. Šesť sudcovských miest ostalo neobsadených.



Poslanci doteraz zvolili 14 kandidátov z potrebných 18.