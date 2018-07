Poslanci opozície porušili poslanecké sľuby, tvrdia sudcovia

Stavovská sudcovská organizácia protestuje proti tlačovej konferencii, na ktorej predstavitelia opozičných strán SaS, OĽaNO a Sme rodina označili za zastrašovanie neprávoplatné rozhodnutie súdu.

Bratislava 10. júla (TASR) – Členovia parlamentnej opozície zorganizovaním minulotýždňovej tlačovej konferencie a prezentovaním názoru na prvostupňový rozsudok v spore sudkyne Ayši Pružinec Erenovej a poslanca Alojza Baránika (SaS) porušili svoje poslanecké sľuby. Domnieva sa tak Združenie sudcov Slovenska (ZSS), ktoré to uviedlo v písomnom stanovisku.



Stavovská sudcovská organizácia protestuje proti tlačovej konferencii, na ktorej predstavitelia opozičných strán SaS, OĽaNO a hnutia Sme rodina označili za zastrašovanie neprávoplatné rozhodnutie súdu, podľa ktorého má poslanec Baránik zaplatiť sudkyni Pružinec Erenovej 200.000 eur ako náhradu nemajetkovej ujmy za výroky, ktoré o nej povedal v parlamentnom pléne. S týmto názorom ZSS nesúhlasí.



„Organizovanie uvedenej tlačovej konferencie i prezentovaný názor spĺňajú kritériá o porušení sľubu poslanca národnej rady dodržiavať ústavu a ostatné zákony," konštatoval v stanovisku prezident sudcovského združenia Juraj Sopoliga. Ten to považuje za neprípustnú snahu opozície účinne pôsobiť na súd vytváraním nepriameho tlaku v prospech kolegu, ktorý v súdnom spore neuspel.



Aj keď poslanci vykonávajú svoj mandát podľa svojho svedomia a presvedčenia, podľa Sopoligu ich to nezbavuje povinnosti dodržiavať zákon a rešpektovať princípy právneho štátu. „Jedným z dôležitých subprincípov právneho štátu je rešpektovanie právoplatného rozhodnutia súdnej moci i zákonodarnou mocou, aj keď nesúhlasí s rozhodnutím, lebo je to nevyhnutná podmienka pre dôveru verejnosti v súdnictvo i v právny štát," pripomenul.



Z pohľadu prezidenta ZSS je tiež zrejmé, že akékoľvek útoky na sudcu za podanie žaloby sú porušením ústavného zákazu spôsobovať mu ujmu alebo ho poškodzovať za uplatňovanie základného práva na prístup k súdu. Sopoliga navyše pripomenul, že základným právom občana je aj princíp prezumpcie neviny, ktorý sa vzťahuje na národnú radu v rovnakej miere, ako na ktorýkoľvek iný štátny orgán.



„Takže ani ústavný činiteľ nie je oprávnený vysloviť, či rozhodnúť o vine ešte predtým, ako ju vyslovil príslušný súd právoplatným odsudzujúcim rozsudkom," doplnil Sopoliga s tým, že je nespochybniteľné, že proti sudkyni ani nezačalo trestné stíhanie za údajné prijímanie úplatkov, ako to verejne vyhlásil poslanec parlamentu, takže súd ani nemohol právoplatne rozhodnúť o jej vine a treste.



Baránik 7. februára v pléne parlamentu vyhlásil, že sudkyňa Pružinec Erenová, ktorá bola navrhovaná za členku disciplinárneho senátu je "ťažká prieťahárka, ktorá rozhoduje veci tak, ako si to všetci neželáme, rozhoduje veci tým najotrasnejším spôsobom, je to osoba, ktorá je príslušníkom justičnej mafie, ktorá spôsobuje to, že na Slovensku nie je možné dosiahnuť spravodlivosť". V tejto súvislosti začal voči nemu Mandátový a imunitný výbor NR SR disciplinárne konanie, nedospel však k žiadnemu záveru.



Podľa predsedu SaS Richarda Sulíka predstavuje suma 200.000 eur, ktorú prisúdil súd sudkyni Pružinec Erenovej za jeden jediný výrok, ekonomickú likvidáciu jeho poslaneckého kolegu, ale tiež aj zastrašovanie poslancov pri výkone ich mandátu. „Súd týmto poprel, že poslanec má právo a povinnosť vyjadrovať sa na pôde parlamentu v súlade s jeho presvedčením a jeho mandátom," povedal Sulík.