Poslanci otvorili schôdzu prerokovaním zmien v prokuratúre

V pléne sedelo po otvorení schôdze len niekoľko zákonodarcov.

Bratislava 24. júna (TASR) - Kompetencie slovenskej prokuratúry vzhľadom na zriadenie Európskej prokuratúry by sa mali upraviť. Počíta s tým novela zákona o prokuratúre a novela zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry. Prerokovanie navrhovaných zmien otvorilo druhý rokovací týždeň 46. schôdze Národnej rady SR. Poslanci sa zišli už v pondelok, hoci ten zvyčajne nie je rokovacím dňom. Plénum však o prerokovaných návrhoch v pondelok hlasovať nebude.



Funkciu európskeho prokurátora za SR a európskych delegovaných prokurátorov pre SR budú zastávať slovenskí prokurátori. Súčasná legislatíva podľa predkladateľov neupravuje možnosť vzniku a fungovania Európskej prokuratúry, ani úpravu jej vzťahov s prokuratúrou SR.



Podľa novej legislatívy by napríklad európski delegovaní prokurátori mali mať rovnaké právomoci ako vnútroštátni prokurátori, pokiaľ ide o vyšetrovanie, trestné stíhanie a podanie obžaloby na súd, a to popri osobitných oprávneniach, ktoré sa im priznávajú nariadením Rady EÚ.



V pléne sedelo po otvorení schôdze len niekoľko zákonodarcov. Na programe je aj prerokovanie poslaneckých návrhov z dielne SNS týkajúcich sa odmeňovania učiteľov či novela zákona o regulácii v sieťových odvetviach.