Poslanci:Pri vyšetrovaní vraždy Kuciaka treba odhaliť aj objednávateľa

Ľubomír Galko poukázal, že Kuciak písal o Kočnerovi aj o podozreniach vedúcich k vtedajšiemu premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD).

Bratislava 30. septembra (TASR) - Zadržanie a obvinenie podozrivých v prípade vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej je len prvý krok. Treba im dokázať vinu, odhaliť objednávateľa a motív. Zhodli sa na tom v diskusnej relácii TA3 V politike poslanci Národnej rady SR - podpredseda SNS Jaroslav Paška, poslanec Smeru-SD Erik Tomáš, podpredseda SaS Ľubomír Galko a podpredseda Sme rodina Milan Krajniak.



"Výsledok vyšetrovania je možno lepší, ako sa očakávalo. Treba sa však dopracovať aj k tomu, kto bol objednávateľ a prečo museli dvaja mladí ľudia zomrieť," vyhlásil Paška s tým, že je pred nami ešte dlhá cesta. Zároveň odmietol tvrdenie opozície a ulice, že štát je nefunkčný. "Je to účelové a klamlivé tvrdenie," zdôraznil.



Tomáša napĺňajú posledné udalosti miernym optimizmom. "Politici by mali nechať políciu pracovať. Všetci si želáme, aby bol dolapený aj objednávateľ. Tam je kľúč k tomu, prečo sa to stalo," poznamenal. Pripomenul, že prípad vyšetruje stále ten istý tím, ktorý opozícia predtým kritizovala. Podľa Tomáša by si mala opozícia vrátane Galka pripravovať ospravedlnenie pre všetkých, na ktorých útočili.



"Je záujmom nás všetkých ukázať, že sa to dá vyriešiť. Teší ma, že sa to posunulo. Je to prvý krok, potrebujeme chytiť objednávateľa, ale aspoň je tu nádej," vyhlásil Krajniak, ktorý opätovne zdôrazňuje potrebu nechať orgány činné v trestnom konaní pokojne pracovať.



Posun vo vyšetrovaní teší aj Galka. "Dobrá správa pre Slovensko ale bude, keď sa podarí týmto ľuďom dokázať vinu, a keď sa Slovensko dozvie, kto si vraždu objednal," uviedol. Dôvera v štát podľa neho bude obnovená vtedy, ak sa nebude razantne postupovať len na základe tlaku médií a verejnosti. "Ale keď sa ku každému zločinu bude takto razantne postupovať," povedal.



Krajniak doplnil, že dôvera v štát sa obnoví, keď sa politici prestanú naťahovať. Ľudia podľa neho protestujú v uliciach, lebo politikom neveria. Tomáš piatkovému pochodu nerozumie, podľa Galka sú protesty legitímne. Paška zdôrazňuje, že pre obnovu dôvery v štát je potrebné správať sa aj čestne a férovo.



Galko s Tomášom sa v diskusii pochytili na téme podnikateľa Mariana Kočnera. Galko poukázal, že Kuciak písal o Kočnerovi aj o podozreniach vedúcich k vtedajšiemu premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD). Tomáš obvinil Galka z toho, že sa správa ako prokurátor aj sudca. Pripomenul, že s Kočnerom raňajkoval a hovoril o voľbe generálneho prokurátora predseda SaS Richard Sulík. Galko sa ohradil, poukázal na kontakty Kočnera s politikmi Smeru-SD a dodal, že Sulík sa za svoj omyl ospravedlnil. Galko zároveň vyhlásil, že Fico podľa neho patrí k organizovaného zločinu. "Vy patríte k organizovanému zločinu," reagoval Tomáš.