Poslanci si odsúhlasili prieskum v nemocnici v bratislavskej Petržalke

Bratislava 9. mája (TASR) - Poslanci parlamentného výboru pre zdravotníctvo si posvietia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v bratislavskej Petržalke. Na stredajšom zasadnutí výboru odsúhlasili pre medializované problémy s chýbajúcimi sestrami a zníženiu počtu operácií poslanecký prieskum.



"Mal by byť zameraný na dodržiavanie personálnych a prístrojových normatívov, dodržiavanie počtu nadčasov, pohotovosti a spôsobu vykazovania pracovných výkazov," uviedol poslanec a člen výboru Marek Krajčí (OĽaNO). Podľa jeho informácií je na operačných sálach krízový stav. "Napriek snahe o riešenie a presuny zamestnancov z oddelení na operačné sály, výpovede podávajú ďalšie sestry," doplnil.



Tvrdí, že počty plánovaných operovaných pacientov sa denne znižujú. "Personál sa snaží s vypätím síl manažovať zdravotnú starostlivosť aspoň u chorých, ktorí neznesú odklad," zhrnul Krajčí, podľa ktorého však personál nedokáže poskytovať riadnu starostlivosť v celej škále výkonov, čo narúša koncepciu práce, znemožňuje rozvoj nových liečebných postupov a naplnenie poslania koncových výučbových pracovísk.



Predseda zdravotníckeho výboru Štefan Zelník (SNS) je presvedčený, že poslanci by sa nemali s vecami oboznamovať len z médií, ale mali by sa na situáciu pozrieť priamo v teréne. Poslanecké prieskumy vníma aj ako obohatenie pre tých členov výboru, ktorí nepracovali v zdravotníctve. Pripomenul, že problém nedostatku sestier nie je nový a vníma ho ako výsledok niektorých "nezmyselných" rozhodnutí v minulosti.



Univerzitná nemocnica Bratislava, pod ktorú zariadenie v Petržalke patrí, by sa k situácii mala vyjadriť vo štvrtok (10.5.)