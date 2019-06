Poslanci Smeru-SD chcú definovať výchovu dieťaťa pre dôchodkový strop

Ústavný zákon definuje, že rodičia majú ísť do dôchodku skôr za výchovu dieťaťa.

Bratislava 25. júna (TASR) - Poslanci koaličného Smeru-SD a SNS navrhujú novelou zákona o sociálnom poistení definovať výchovu dieťaťa ako aj podmienky na znížený dôchodkový vek. Dôvodom je ústavné zastropovanie dôchodkového veku na 64 rokov. Novelou zákona odštartovali poslanci šiesty rokovací deň 46. schôdze Národnej rady SR.



Ústavný zákon definuje, že rodičia majú ísť do dôchodku skôr za výchovu dieťaťa. "S cieľom zabezpečiť súlad súčasnej právnej úpravy určovania dôchodkového veku s ústavou sa navrhuje upraviť najvyšší dôchodkový vek v štyroch úrovniach diferencovaných v závislosti od počtu vychovaných detí," priblížil poslanec Smeru-SD Marián Kéry.



Dôchodkový vek bol zastropovaný na 64 rokov. Ak rodič vychoval tri alebo viac detí, dôchodkový vek má byť 62 rokov a šesť kalendárnych mesiacov. Za výchovu dvoch detí má byť vek stanovený na 63 rokov, za výchovu jedného dieťaťa má byť dôchodkový vek 63 rokov a šesť kalendárnych mesiacov.



Novela zákona o sociálnom poistení definuje podmienky, pri ktorých si môže žena a muž uplatniť nárok na znížený dôchodkový vek za výchovu detí. V praxi to bude znamenať zníženie dôchodkového veku a možnosť skoršieho odchodu do dôchodku v prípade vybranej skupiny osôb.



Okrem toho sa má upraviť definícia pojmu výchova dieťaťa, ako aj vznik a rozsah právnych účinkov dovŕšenia a určenia dôchodkového veku, resp. priznania dôchodku. Definícia výchovy sa má týkať vlastného, osvojeného aj zvereného dieťaťa do náhradnej starostlivosti rodičov.



Opozičná poslankyňa Soňa Gaborčáková (OĽaNO) upozornila, že zákon bude ešte potrebné upraviť z hľadiska splnenia podmienky týkajúcej sa zabezpečenia školskej dochádzky. Nárok na zníženie dôchodkového veku sa má týkať aj ľudí s osvojeným dieťaťom. "Nebude splnená podmienka vychovávať maloletého 10 rokov," upozornila Gaborčáková. V doložke vplyvov podľa nej predkladatelia nepočítali s tým, že sa znižuje počet rokov na získanie nároku na minimálny dôchodok. "V praxi treba rátať aj s tým, že ľudia budú dostávať rovnaký dôchodok, aj keď budú do Sociálnej poisťovne prispievať kratšie. Ten rozdiel bude aj vo vzťahu k minimálnym dôchodkom a bude ho musieť uhradiť štát. Budeme to musieť zaplatiť zo štátnych peňazí," podotkla Gaborčáková.



Poslanci budú hlasovať o prerokovaných návrhoch zákonov až popoludní o 17. hodine. Následne ich čaká aj opakovaná voľba ústavných sudcov.