Poslanci ukončili deň diskusiou o možnosti voliť zo zahraničia

Plénum v závere dňa tiež rokovalo o návrhu na prijatie uznesenia, ktoré má upozorniť na zhoršujúci sa stav v oblasti dodržiavania náboženskej slobody.

Bratislava 27. júna (TASR) - Diskusiou k návrhu umožniť Slovákom žijúcim v zahraničí voliť aj na zastupiteľských a konzulárnych úradoch ukončili poslanci ôsmy rokovací deň 46. schôdze Národnej rady SR. Novelu zákona o podmienkach výkonu volebného práva predložili do parlamentu poslanci zo strany SaS. Rokovanie vo štvrtok ukončili poslanci o niekoľko minút skôr pre neprítomnosť viacerých predkladateľov návrhov. V piatok (28. 6.) čaká snemovňu posledný rokovací deň pred letnými prázdninami.



K téme umožnenia voľby zo zahraničia získali predkladatelia podľa poslanca Martina Klusa (SaS) podporné stanovisko od ministerky vnútra Denisy Sakovej (Smer-SD), ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslava Lajčáka (nominant Smeru-SD) či premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD). Premiér vo štvrtok povedal, že rezort vnútra už chystá novelu zákona. "Novela má byť komplexná, aby sme pripravili všetky typy volieb. Pri prezidentských voľbách, keďže ide o dvojkolové voľby, musíme zvážiť podobu. V parlamentných voľbách sa voliť zo zahraničia dá. My by sme to chceli rozšíriť na všetky, kde to ešte nie je možné. Zatiaľ je to formou poštovej zásielky," doplnil Pellegrini.



Poslancov ešte v piatok čaká prerokovanie niekoľkých bodov schváleného programu, medzi nimi aj neverejné rokovanie o správe o plnení úloh Vojenského spravodajstva či správe o činnosti Slovenskej informačnej služby. V piatok sa zároveň ukončí posledná riadna schôdza pred letnými prázdninami. Body, ktoré prípadne nestihne snemovňa do konca aktuálnej schôdze prerokovať, presunú na nasledujúcu, septembrovú schôdzu.