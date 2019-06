Poslanci ukončili deň diskusiou o novele zákona o štátnom jazyku

Juraj Blanár poznamenal, že jediným zámerom návrhu je vrážať klin do koalície.

Bratislava 24. júna (TASR) - Novelu zákona o štátnom jazyku z dielne SaS, ktorá navrhuje zrušiť uprednostnenie štátneho jazyka, pravdepodobne podporia niektorí poslanci Mosta-Híd. Povedal to poslanec Národnej rady (NR) SR Tibor Bastrnák (Most-Híd). Poukázal však na chyby v návrhu, ktoré treba v následnom legislatívnom procese odstrániť. Tibor Bernaťák (SNS) označil návrh za provokáciu, ktorá môže vyvolať nárast napätia v spoločnosti. Diskusiou o novele ukončili poslanci 5. rokovací deň 46. schôdze.



"Na prvý pohľad tento zákon vyzerá sympaticky," povedal Bastrnák s tým, že v prvom čítaní zaň niektorí eventuálne zahlasujú. Poukázal na chyby, ktoré podľa jeho slov "robia zle menšinovým jazykom". Zdôraznil, že nechce bojovať proti štátnemu jazyku.



"Tento návrh je úplne zlý, je to čista provokácia. Sme na Slovensku, rozprávame sa o štátnom jazyku," skonštatoval Bernaťák. Kritizoval aj úpravy v súvislosti s agendou cirkví či škôl. "Ak niekto príde na inšpekciu škôl, tak sa bude musieť učiť po rusínsky, aby tomu vedel rozumieť?" poznamenal.



Juraj Blanár (Smer-SD) poznamenal, že jediným zámerom návrhu je "vrážať klin do koalície." Odvolával sa na slová predkladateľov, ktorí uviedli, že Peter Osuský (SaS) predkladal návrh už v roku 2014 a Most-Híd ju vtedy podporil.



Spor v súvislosti s návrhom je podľa Ondreja Dostála (SaS) stretom dvoch protikladných pohľadov. "Na jednej strane stojí dôvera v ľudskú slobodu, zdravý rozum a rešpekt k menšinám. Na druhej strane stoja nacionalistické inštinkty a predsudky," povedal. Zákon o štátnom jazyku označil za dedičstvo mečiarizmu.



Rozpravu k návrhu v pondelok poslanci neskončili. V utorok (25. 6.) by mali rokovanie odštartovať dve novely z dielne Smeru-SD. Novelou zákona o sociálnom poistení navrhuje strana definovať výchovu dieťaťa, ako aj podmienky zníženého dôchodkového veku v súvislosti so zavedením dôchodkového stropu. Druhou chcú zvýšiť rodičovský príspevok v dvoch úrovniach. Vyšší majú mať ženy, ktoré pred materskou pracovali a mal by dosiahnuť 370 eur, pre ostatných rodičov ho navrhujú zvýšiť na 270 eur mesačne.



Poslanci budú v utorok hlasovať len popoludní o 17.00 h. Naplánovaná je aj opakovaná voľba kandidátov na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR. Poslanci budú vyberať z 15 kandidátov. Vo štvrtok (20. 6.) zvolili len jedného zo 16 uchádzačov, a to Radoslava Procházku. Doteraz volili štyrikrát, plný počet kandidátov sa im zatiaľ zvoliť nepodarilo. Nateraz vybrali 13 kandidátov.