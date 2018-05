Poslanci zasadnú do lavíc už zajtra: Čaká ich zákaz interrupcií

Rokovanie sa začne o 10.00 h, naplánované je do 19. hodiny bez hlasovania a bez prestávky.

Bratislava 27. mája (TASR) - Poslanci Národnej rady SR prídu do práce netradične aj v pondelok (28.5.). Dohodli sa na tom na grémiu, dôvodom bolo množstvo bodov, ktoré bolo ešte potrebné prerokovať na aktuálnej schôdzi.



Rokovanie sa začne o 10.00 h, naplánované je do 19. hodiny bez hlasovania a bez prestávky. Rokovací deň sa však môže skončiť aj skôr, keďže v piatok poslanci prešli bleskovo množstvo bodov, niektoré presunuli na ďalšiu schôdzu a na diskusiu už čaká iba pár návrhov.



Pokiaľ budú poslanci rokovať o návrhoch tak rýchlo ako v piatok, na vyčerpanie programu nebudú potrebovať celý deň. Medzi neprerokovanými bodmi je však aj zákaz interrupcií, kde sa dá očakávať aj dlhšia debata.



Podľa dohody z grémia majú poslanci o prerokovaných bodoch hlasovať až v utorok (29.5.). Na hlasovanie už teraz čaká napríklad balík, ktorým chcú nezaradení poslanci pomôcť novinárom, alebo návrh, aby sa deti, ktorých materinským jazykom nie je slovenčina, mohli učiť slovenčinu inak ako doteraz.



Pokiaľ by predsa len poslanci do utorka neukončili všetky body schôdze, dohodne grémium ďalší postup.