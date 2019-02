Poslanci zatiaľ nerozhodnú o návrhu na odoberanie akademických titulov

Novelu vysokoškolského zákona predložilo ministerstvo školstva. Právna norma mala zveriť rozhodovanie o odobratí titulu do pôsobnosti vysokej školy.

Bratislava 7. februára (TASR) - Národná rada SR nebude nateraz pokračovať v rokovaní o návrhu, ktorý má riešiť odoberanie podvodne získaných akademických titulov vysokými školami. Nebude sa zaoberať ani návrhmi opozície ohľadom platov poslancov. Všetky tri návrhy boli totiž podané skôr, ako mohli byť. Ešte neuplynulo šesť mesiacov odvtedy, čo parlament rozhodoval o podobných návrhoch. Oznámil to podpredseda parlamentu Béla Bugár (Most-Híd) odvolávajúc sa na rozhodnutie ústavnoprávneho výboru.



Novelu vysokoškolského zákona predložilo ministerstvo školstva. Právna norma mala zveriť rozhodovanie o odobratí titulu do pôsobnosti vysokej školy vzhľadom na princíp "kto udeľuje, ten odníma", pričom za vysokú školu by mal konať rektor na návrh poradnej komisie. "Za kvalitu štúdia na vysokej škole vrátane procesov obhajoby záverečných prác zodpovedajú vysoké školy, rovnako by to malo byť aj naďalej aj po prijatí tohto zákona," uviedla ešte v novembri ministerka školstva Martina Lubyová (nom. SNS). Podľa jej slov rezort školstva nemá záujem zasahovať do vysokoškolského procesu.



Novela vysokoškolského zákona mala tiež určiť dôvody odoberania neoprávnene získaných akademických titulov. Na ich odoberanie malo byť viacero dôvodov. "Odobratím akademického titulu bude možné zneplatniť časť vzdelania, prípadne aj celé získané vzdelanie," ozrejmila Lubyová. Titul malo byť možné odobrať napríklad v prípade, ak bol absolvent právoplatne odsúdený za trestný čin vydierania, nátlaku, porušenia autorských práv či korupcie. Dôvodom môže byť aj to, ak bola práca vypracovaná inou osobou.



Podľa ministerky má ísť o nástroj mimoriadnej korekcie, keď všetky ostatné systémy zlyhajú. "Mali by sa báť všetci tí, ktorí získali titul buď v dôsledku úmyselného trestného činu, alebo v dôsledku toho, že im prácu napísal niekto iný," vysvetlila Lubyová. Pripomenula, že v prvom stupni pri odnímaní titulov bude rozhodovať akademická komunita, ktorá titul udelila.