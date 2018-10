Slováci v zahraničí volajú po zástupcovi v parlamente

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) by mal na základe žiadosti z konferencie vypracovať komparatívnu analýzu toho, ako to vyzerá v iných krajinách.

Bratislava 28. októbra (TASR) – Slováci žijúci v zahraničí volajú po svojom zástupcovi v Národnej rade SR. O tom, že je na túto tému potrebné začať dialóg, sa zhodli účastníci Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí, ktorá sa v piatok a sobotu (26.-27.10.) konala v Bratislave.



Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) by mal na základe žiadosti z konferencie vypracovať komparatívnu analýzu toho, ako to vyzerá v iných krajinách. Podľa Vladimíra Skalského, predsedu Svetového združenia Slovákov v zahraničí, sú krajania presvedčení o opodstatnenosti svojho zástupcu v parlamente. "Priamy zástupca Slovákov v zahraničí by vnášal do diskurzu na Slovensku dôležité témy, ktoré tam dosiaľ chýbajú. V zahraničí žije prinajmenšom 1,5 milióna osôb slovenského pôvodu, z toho najmenej 400.000 má slovenské občianstvo," upozornil Skalský.



Delegáti konferencie takisto apelovali aj na zvýšenie komfortu volieb zo zahraničia. "Prihovárame sa napríklad za možnosť voliť aj na zastupiteľských úradoch," spresnil Skalský. V tejto súvislosti poukázal na to, že v predchádzajúcich parlamentných voľbách volilo zo zahraničia poštou asi 20.000 Slovákov, podľa odhadov združenia ich ďalších 30.000 pricestovalo a volilo na Slovensku.



Medzi závermi a odporúčaniami, ktoré prijali na konferencii, patria rovnako návrhy opatrení v oblasti kultúry, školstva i financií. Krajania napríklad navrhujú, aby sa na jar 2019 uskutočnilo prvé stretnutie komisie ÚSŽZ pre kultúru a vypracoval sa návrh stratégie pre túto oblasť. V oblasti podpory krajanských médií navrhujú tiež vytvoriť poradný orgán – komisiu ÚSŽZ pre médiá.



V oblasti školstva odporúčajú Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR zvýšiť počet vyslaných učiteľov na slovenské národnostné školy, žiadajú tiež hľadanie riešenia pre dlhodobé a pravidelné dodávanie učebníc na slovenské národnostné školy a vzdelávacie centrá v zahraničí. "V oblasti financií účastníci konferencie plne podporujú snahu ÚSŽZ o zvýšenie finančných prostriedkov určených na aktivity Slovákov žijúcich v zahraničí a na investičné projekty," doplnil Skalský.