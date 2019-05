Poslancov opäť čaká voľba kandidátov na ústavných sudcov

Z poslaneckých návrhov je očakávaná novela tlačového zákona, ktorou chce koalícia opäť zaviesť právo na odpoveď pre politikov. Opozícia to odmieta.

Bratislava 8. mája (TASR) - Voľba kandidátov na ústavných sudcov, približne 100 návrhov zákonov a správ či vetovaný zákon týkajúci sa hrania cudzej štátnej hymny. To sú témy, o ktorých má rokovať Národná rada (NR) SR na svojej 45. schôdzi, ktorá sa začne vo štvrtok (9. 5.) o 13.00 h.



V úvode schôdze dôjde k personálnej zmene v snemovni. Z parlamentu totiž odišiel Ladislav Kamenický (Smer-SD), ktorý sa stal ministrom financií po odchode Petra Kažimíra na post guvernéra Národnej banky Slovenska. Kamenického má nahradiť Darina Gabániová, vo funkcii šéfa finančného výboru zas Róbert Puci.



Kandidátov na ústavných sudcov budú voliť poslanci už tretíkrát, kandiduje 24 uchádzačov. Hlasovanie by malo byť 21. mája podvečer. V doterajších voľbách parlament nezvolil dostatočný počet kandidátov. Na Ústavnom súde sa aktuálne nachádza sedem z celkového počtu 13 ústavných sudcov.



Koalícia, ktorá má v parlamente rozhodujúce slovo, sa dohodla, že chce zvoliť čo najvyšší počet kandidátov. Viacerí predstavitelia koalície hovorili o desiatich chýbajúcich uchádzačoch. Mená nekonkretizovali, na tých sa majú Smer-SD, SNS a Most-Híd ešte dohodnúť. Dohodu hľadá aj opozícia.



V piatok (10. 5.) dopoludnia má snemovňa rozhodovať o zákonoch, ktoré jej vrátil prezident SR Andrej Kiska. Ide o novelu zákona o pedagogických zamestnancoch, ktorá by mala zrušiť súčasný kreditový príplatok a postupne ho nahradiť príplatkom za profesijný rozvoj.



Vetoval aj novelu Civilného mimosporového poriadku, ktorou chce nezaradená poslankyňa NR SR Martina Šimkovičová umožniť podať žalobu na obnovu konania v prípade rozhodnutia v konaní o návrate maloletého dieťaťa do cudziny. Právnu normu namietajú veľvyslanci 13 krajín.



Parlament bude opäť rokovať aj o novele zákona o štátnych symboloch, ktorou chcela SNS viac chrániť štátne symboly. Presadila však aj zmenu, ktorá prekáža Mostu-Híd a týka sa hrania a spievania cudzej štátnej hymny. Most-Híd nepodporí prelomenie prezidentovho veta. Ak zákon z dielne SNS prejde, parlament bude v zrýchlenom režime prijímať úpravu Mosta-Híd, ktorá má zákaz hrania zrušiť. Pokiaľ parlament veto neprelomí, zostane platný súčasný zákon.



Plénum má rozhodovať aj o novele zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorá má zaviesť nový typ ambulancie zdravotnej záchrannej služby. Tá má slúžiť na prepravu pacientov. Hovoriť sa má aj o návrhu zákona o ukončení niektorých exekučných konaní, ktorým chce ministerstvo spravodlivosti ukončiť staré exekúcie začaté pred 1. aprílom 2017.



Parlament má tiež zrušiť podmienku veku pre kandidátov na európskeho prokurátora. Slovensku sa nedarí vybrať kandidátov, lebo nie sú uchádzači. Problémom je jazyková vybavenosť. Vo vekovej kategórii 40 rokov a vyššie sú podľa ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd) skúsení prokurátori, ale mnohí nemajú dostatočné jazykové znalosti. Zrušením vekového cenzu sa otvorí priestor aj pre mladších uchádzačov, ktorí by už mali jazyky ovládať lepšie.



Z poslaneckých návrhov je očakávaná novela tlačového zákona, ktorou chce koalícia opäť zaviesť právo na odpoveď pre politikov. Opozícia to odmieta. Na programe je aj koaličná novela zákona o vysokých školách, ktorá má umožniť verejným vysokým školám vytvárať konzorciá a tým lepšie spolupracovať. Na pláne boli aj sociálne opatrenia z dielne koalície, ale koaliční lídri sa dohodli, že ich predložia až na júnovú schôdzu.



Svoje návrhy má aj opozícia. OĽaNO navrhuje zrušiť zákon o preukazovaní pôvodu majetku a prijať nový, ktorý má priniesť alternatívny mechanizmus preukazovania pôvodu príjmov a majetku. SaS chce umožniť sobášiť páry všetkým poslancom NR SR, nie iba tým, čo pôsobia v komunálnej politike. Sme rodina zas chce, aby oprávnená osoba mohla na základe písomnej žiadosti nahliadať do protokolu o pitve zosnulého a robiť si z neho fotokópie.