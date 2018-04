Janckulík zatiaľ do KDH nevstúpil, uvažuje, či pokračovať v politike

Poslanec NR SR Igor Janckulík sa do parlamentu dostal so stranou #Sieť.

Bratislava 8. apríla (TASR) - Nezaradený poslanec Národnej rady SR Igor Janckulík zvažuje, ako ďalej v politike a či v nej pokračovať aj po skončení jeho poslaneckého mandátu. Pred časom uvažoval o vstupe do KDH, zatiaľ sa členom hnutia nestal. Dosiaľ bol členom iba strany #Sieť a pôsobil v klube Mosta-Híd. Vstup do ďalšej strany si chce poriadne premyslieť.



„Momentálne som v situácii, že premýšľam nad viacerými scenármi, ako a či vôbec budem po skončení môjho mandátu v politike pokračovať. Musím sám v sebe prehodnotiť udalosti posledných týždňov,“ uviedol pre TASR s tým, že aj na základe doterajších skúseností a udalostí chce „prípadný vstup do politickej strany poriadne zvážiť a prehodnotiť“.



Janckulík sa do parlamentu dostal so stranou #Sieť. Z tej neskôr vystúpil spolu s ďalšími štyrmi kolegami. Dôvodom bola ich dlhodobá nespokojnosť s fungovaním strany, ktorá sa neskôr z parlamentu aj koalície vytratila. Potom pôsobil v klube Mosta-Híd. Odtiaľ odišiel počas vládnej krízy, ktorá vznikla po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.



Janckulík dôvodil tým, že je neprípustné, aby ľudia na najvyšších a citlivých politických miestach mali prepojenia na mimoriadne pochybné osoby, ktoré sú dôvodne podozrivé z napojení na mafiu a vo svojej krajine dokonca trestne stíhané. V parlamente pôsobí ako nezaradený poslanec. Pri hlasovaní o dôvere vláde Petra Pellegriniho, ktorá nahradila tretí kabinet Roberta Fica (obaja Smer-SD), sa Janckulík zdržal.