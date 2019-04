Poslanec Zelník z SNS: Je škoda búrať Rázsochy, už mohli byť funkčné

Zelník vníma projekt stratifikácie zatiaľ ako pracovný materiál z dielne úradníkov, ku ktorému sa musia vyjadriť odborné spoločnosti.

Bratislava 27. apríla (TASR) - Rozostavaný skelet štátnej nemocnice na Rázsochách je relatívne zdravý, Rászochy by sa teda búrať nemuseli. Myslí si to poslanec za SNS Štefan Zelník, ktorý nevidí dôvod na to, aby štát odkupoval rozostavanú nemocnicu finančnej skupiny Penta na bratislavských Boroch.



"Je škoda búrať Rázsochy. Mnohé veci sú nadimenzované tak, že vyhovujú aj dnes," povedal v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy Zelník. Na Rázsochách podľa neho možno nevyhovujú operačné sály, ale izby pre pacientov sú ako hocikde inde. Zelník je presvedčený, že Slovensko potrebuje modernú nemocnicu nielen pre diagnostiku a liečbu, ale aj pre výchovu medikov. Dodáva, že v minulosti ako štátny tajomník trval na dostavbe Rázsoch. "Rászochy mohli byť dávno funkčné," konštatoval.



"Teraz je to už relatívne starý skelet, ale súhlasím, že je relatívne zdravý, aj keď mnohé veci nie sú vyhovujúce," povedal poslanec za OĽaNO Marek Krajčí, podľa ktorého by sa za 20 miliónov eur nemuselo búrať, ale mohlo by sa začať stavať. "Nemocnicu štát musí postaviť, nech sa prestane špekulovať a nech sa začne stavať. Štát má v rukách všetky páky," vyhlásil.



Zelník nevidí dôvod, prečo má štát kupovať projekt Penty. "Tá nemocnica má okolo 400 lôžok. Ako chce niekto robiť na nich výučbu?" poukázal s tým, že toľko lôžok nestačí. Zelníka netrápi, že by si aj Penta postavila svoju nemocnicu. "Bratislava sa rozrastá, bude potrebovať moderné nemocnice, staré nemocnice bude treba dať do útlmu," poznamenal.



Krajčí pochybuje, že by štát rýchlejšie postavil svoju nemocnicu, ak by odkúpil projekt Penty. "Kto bude veriť, že začínajúci skelet nemocnice na Boroch dokáže štát rýchlejšie urobiť ako skelet, ktorý má na Rázsochách?" pýta sa. Štát podľa neho uvažuje o kúpe preto, že sa bojí nedostatku lekárov a sestier, pokiaľ nemocnicu dostavia neskôr ako súkromná spoločnosť. Krajčí sa zároveň nazdáva, že odkúpenie Borov by nemuselo byť v prospech pacienta. Poukázal tiež na obštrukcie pri verejnom obstarávaní Rázsoch.



Poslanci hovorili aj o stratifikácii nemocníc. Zhodujú sa na jej potrebe, zdôrazňujú nevyhnutnosť zlepšiť zdravotnú starostlivosť. To by práve stratifikácia nemocníc mala priniesť. Rozdeliť nemocnice na lokálne, regionálne a nadregionálne je podľa Zelníka správna myšlienky, pripomína, že podobný model tu v minulosti už fungoval. Krajčí upozorňuje na potrebu zadefinovania nároku pacienta, teda maximálne čakacie lehoty.



Zelník vníma projekt stratifikácie zatiaľ ako pracovný materiál z dielne úradníkov, ku ktorému sa musia vyjadriť odborné spoločnosti. Pripúšťa aj isté zmeny v počtoch nemocníc, ktorých sa má reforma dotknúť. Krajčí v súvislosti s dostupnosťou nemocníc uviedol, že pri miestach, kde je situácia s cestami zlá, a teda, kde je to opodstatnené, nemocnice budú. "Ľahko je zbúrať, ale ťažko otvoriť, treba citlivo zvažovať," doplnil Zelník s tým, že ešte bude pripomienkové konanie.