Posledná rozlúčka s Fedorom Frešom bude v pondelok v Bratislave

Podľa slov jeho rodiny odišiel nečakane, presné dôvody zatiaľ nie sú známe.

Bratislava 27. júna (TASR) - Posledná rozlúčka so slovenským hudobníkom Fedorom Frešom sa uskutoční v pondelok 2. júla o 16.00 h vo V-klube na Námestí SNP v Bratislave. Na sociálnej sieti o tom informovala jeho rodina. Známy basový gitarista zomrel v utorok (26.6.) vo veku 71 rokov. Podľa slov jeho rodiny odišiel nečakane, presné dôvody zatiaľ nie sú známe.



Fedor Frešo sa narodil 6. januára 1947. Bol basový gitarista, jedna z najvýraznejších osobností slovenskej rockovej scény. Vyštudoval hru na kontrabas na bratislavskom konzervatóriu. Účinkoval v skupine Soulmen Deža Ursinyho, potom to boli Prúdy, Collegium Musicum, Modrý Efekt, Fermáta a T&R Band. Do konca roku 1989 pracoval v Slovenskom rozhlase ako hudobný režisér.