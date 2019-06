Zomrela známa slovenská textárka populárnych piesní

Viola Muránska zomrela v nedeľu 23. júna.

Bratislava 24. júna (TASR) – Posledná rozlúčka s textárkou populárnych piesní 60. a 70. rokov a rozhlasovou režisérkou Violou Muránskou bude v stredu 26. júna o 15.30 h v bratislavskom Krematóriu. Muránska zomrela v nedeľu 23. júna. TASR o tom informoval Martin Jurčo z RTVS.



Textárka, dramaturgička a režisérka Viola Muránska (15. 10. 1937 Piešťany – 23. 6. 2019 Bratislava) sa pôvodne chcela vydať na športovú kariéru. Napokon však zvíťazilo umenie. "V roku 1961 skončila štúdium divadelnej vedy – dramaturgie na bratislavskej Vysokej školy múzických umení. Ako čerstvá absolventka nastúpila do Krajového divadla v Trnave, kde pôsobila ako dramaturgička, ale občas aj hrala. Po jeho zrušení bola krátko lektorkou divadla v Nitre a napokon sa od roku 1965 až do odchodu do dôchodku v roku 1994 sa stala režisérkou bratislavského štúdia rozhlasu," priblížil Jurčo.



V rozhlasovej databáze má Muránska okolo 700 položiek nielen rozhlasových dramatických relácií, ale aj piesní. Venovala sa najmä réžiám hier debutujúcich autorov, kládla dôraz na vytvorenie atmosféry najmä výraznejším využitím hudobnej zložky diela (Zvony – 1970; My dvaja babráci – 1980; Škola v žltom dome – 1984), venovala sa aj inscenovaniu diel klasickej drámy. Okrem početných réžií rozhlasových hier, krátkych dramatických útvarov, napríklad desiatok rozhlasových večerníčkov, sa venovala réžii verejných nahrávok zábavných programov, najmä Samoobsluhy zábavy, napríklad s dvojicou Ivan Krajíček a Oldo Hlaváček. Veľkú časť práce venovala aj detskému poslucháčovi, režírovala aj hry pre deti.



V 90. rokoch ju oslovili aj mladí divadelníci z Iuventy, napríklad naštudovali Bukovčanovu hru Kým kohút nezaspieva. Viola Muránska písala aj javiskové kabaretné pásma pre Slovkoncert ako napríklad Cesty k vám (1975), Zakríknutá (1978). Spolu s Jozefom Longauerom vydala aj rozprávkovú divadelnú hru pre deti Kotrmelce škriatka Ervína.



Samostatnou kapitolou práce Muránskej boli piesňové texty. Od roku 1967 spolupracovala najmä so skladateľom Igorom Bázlikom na pesničkách Heleny Blehárovej či Tatiany Hubinskej. "S Bázlikom vstúpili do povedomia poslucháčov najmä víťazstvom v televíznej relácii Vyberte si pesničku a piesňou Túžba pre Helenu Blehárovú," uviedol Jurčo. Muránska spolupracovala aj na vytváraní textov pre Evu Kostolányiovú.



"Na Violu Muránsku si RTVS spomenie na Regine v utorok 25. júna po 13.00 h a hodinovým pásmom v piatok 28. júna o 23.00 h a v repríze 30. júna o 21.00 h," dodal Jurčo.