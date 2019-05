Pošta vydáva špeciálnu emisiu známky pri príležitosti MS v hokeji

Motívom poštovej známky je hokejový puk so siluetou hokejistu vyplnenou slovenskou trikolórou, ozrejmila špecialistka SP pre styk s verejnosťou Eva Rovenská.

Bratislava 9. mája (TASR) – Slovenská pošta (SP) vydáva pri príležitosti majstrovstiev sveta (MS) v hokeji 2019 špeciálnu emisiu poštovej známky spolu s exkluzívnou elektronickou Mojou pohľadnicou. TASR o tom informovala špecialistka SP pre styk s verejnosťou Eva Rovenská.



"Motívom poštovej známky je hokejový puk so siluetou hokejistu vyplnenou slovenskou trikolórou. Hokejová Moja pohľadnica vychádza z oficiálneho vizuálu IIHF k MS v hokeji 2019," ozrejmila Rovenská. Poštová známka vo forme kruhu má rozmery 37 krát 38 milimetrov vrátane perforácie a vychádza vo forme tlačového listu so 40 známkami. Je vytlačená technikou ofsetu.



Súčasne s poštovou známkou bude vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou First Day Cover (FDC). Motívom FDC obálky je zobrazenie zimného štadióna v Bratislave a v Košiciach spojených diagonálne situovanou hokejkou. Motívom FDC pečiatky je pôdorys hokejového ihriska.



"Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, FDC obálky a pečiatky je akademický maliar Peter Uchnár," informovala Rovenská, podľa ktorej je umelec aj autorom nálepného listu "MS v ľadovom hokeji v Bratislave a Košiciach" vo formáte A5. Jeho motívom je pohľad na hrajúcich hokejistov.



Fanúšikovia hokeja si môžu zakúpiť poštovú známku prostredníctvom e-shopu Poštovej filatelistickej služby. Elektronickú hokejovú pohľadnicu môžu fanúšikovia zaslať svojim blízkym prostredníctvom internetovej stránky www.pohladnica.posta.sk.