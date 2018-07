Potomkovia Slovákov z Pittsburghu si pripomenuli Slovensko a tradície

Priamo v Pittsburghu žije asi 105.000 Slovákov, čo sú podľa tamojšieho honorárneho konzula SR Joea Senka dve percentá obyvateľov.

Pittsburgh 20. júla (TASR) - Potomkovia Slovákov, ktorí začali prichádzať po prvej svetovej vojne do Ameriky za prácou, si vo štvrtok v Kennywood Parku pri Pittsburghu pripomenuli Slovensko, jeho tradície a kultúru. Slovenský deň s nimi oslávil aj podpredseda vlády SR Richard Raši. Prevzal si od nich deklaráciu kraja o podpore Slovákov, ktorí prišli a budovali Pittsburgh.



"Videli sme tu mnoho ľudí, ktorí sa na Slovensku narodili, aj tých, ktorí majú slovenské korene, ale narodili sa už tu, no stále zachovávajú slovenské tradície. Som rád, že aj tu pri Pittsburghu si môže človek dať holubky, halušky a iné slovenské jedlá," povedal Raši na podujatí.



Svoj pôvod si prišla na akciu pripomenúť aj 87-ročná Evelyn, ktorá sa narodila v Amerike, ale jej starí rodičia pochádzali zo Slovenska. "Som tu, aby som oslávila svoje slovenské dedičstvo. Som naň hrdá," povedala pre TASR.



Podobne ako Evelyn, aj Judy ponúkala na akcii ľuďom koláče. Slovensko navštívila zatiaľ dvakrát. "Na Slovensku, presnejšie v Československu, som bola ako malá dva dni pred okupáciou a tiež pred siedmimi rokmi. Potešili ma zmeny, ktoré som videla. Všetci majú autá, slobodu, môžu robiť, po čom túžia," uviedla pre TASR. S rodinou na východnom Slovensku je v kontakte.



Pravidelný kontakt udržiava aj Rudy, ktorý prišiel do Pittsburghu v roku 1969 ako 17-ročný. Dnes má 66 rokov a s manželkou Zuzkou bude oslavovať 40 rokov manželstva. Do Ameriky neutekal, dostal sa tam vďaka ujovi. "Môj otec tu mal bezdetného brata a ten pozval jedno z jeho detí, aby sa o neho postaralo v starobe. A tak som prišiel," priblížil pre TASR Rudy, ktorý pochádza z východného Slovenska. Na návštevy chodí málo. "Nie je čas," vysvetľuje.



V Pittsburghu má Rudy dielňu a opravuje autá. So ženou vedú folklórny súbor a slovenčinu si udržiavajú aj vďaka tomu, že v jednom z lokálnych rádií vysielajú pravidelný nedeľný jednohodinový slovenský program. "Už ho vysielame 39 rokov. Dávame tam informácie o Slovákoch v Pittsburghu a okolí, o podujatiach a hráme slovenské piesne," uviedol.



Priamo v Pittsburghu žije asi 105.000 Slovákov, čo sú podľa tamojšieho honorárneho konzula SR Joea Senka dve percentá obyvateľov. V celej Pennsylvánii je Slovákov viac. "Pennsylvánia a Pittsburgh sú pre Slovákov číslo jedna," poznamenal.



Priznáva však pokles počtu Slovákov v tejto oblasti. "Počet Slovákov klesol. V Pennsylvánii bolo kedysi 1,2 milióna Slovákov, teraz ich je okolo 800.000. Je to predovšetkým z dôvodu, že mnohí nevedia o svojom slovenskom pôvode alebo sa nechcú k nemu prihlásiť," vysvetlil Senko.



Honorárnym konzulom je asi 20 rokov. Robí to preto, že chce byť aktívny a nesedieť iba doma na gauči, ale aj pre svoj slovenský pôvod. Slovenský deň organizujú v Kennywood Parku už 95 rokov.



Osobitná redaktorka TASR Viera Kulichová