Povolenie na prevádzku majú štyri prírodné kúpaliská a 312 bazénov

Vo vodnej nádrži Lipovina-Bátovce potvrdili zníženú priehľadnosť vody.

Bratislava 21. júna (TASR) – V súčasnosti majú povolenie na prevádzku štyri prírodné kúpaliská a 312 bazénov umelých kúpalísk. O aktuálnej pripravenosti kúpacích plôch TASR informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) Daša Račková.



Úrad schválil prevádzku štyroch prírodných kúpalísk, medzi nimi Zlaté piesky, Slnečné jazerá – Senec, Ružiná pri obci Divín a Teplý vrch – Pláž Ormet. Pri ďalších deviatich prírodných kúpaliskách ešte pripravujú a schvaľujú prevádzky, do tejto kategórie patrí napríklad Kuchajda, Vinianske jazero či Veľká Domaša – Tíšava.



Vyhovujúcu kvalitu vody má 13 prírodných vodných plôch s neorganizovanou rekreáciou. Najviac ich je v Bratislavskom kraji, ďalšie sa nachádzajú v Nitrianskom a Košickom kraji. Naopak, hygienici neodporúčajú kúpanie na Ružíne a v Turzovskom jazere, kde zistili nevyhovujúcu mikrobiologickú kvalitu vody na kúpanie.



Vo vodnej nádrži Lipovina-Bátovce potvrdili zníženú priehľadnosť vody. Rovnaký stav zaznamenali hygienici aj na plážovom kúpalisku Jazero v Košiciach, ktoré nebude viac prevádzkované ako prírodné kúpalisko, čo znamená, že mestská časť Košice Nad Jazerom sa bude starať o areál kúpaliska, no nebude vyberať vstupné ani zabezpečovať dozor nad kúpajúcimi. Na týchto dvoch miestach podľa hygienikov zatiaľ nie je nutné vydať zákaz kúpania.



Mimo prevádzky zostáva Dolnohodrušské jazero, ktoré z dôvodu technickej poruchy hrádze nie je naplnené vodou. Ďalšie lokality hygienici ešte vyhodnocujú.



Povolenie na prevádzku dostalo zatiaľ 312 zo 658 bazénov umelých kúpalísk. Sezónu začali ako prvé sezónne termálne kúpaliská. Výnimkou sú severné regióny otvárajúce pre nestálosť počasia až v júli.



Počas kúpacej sezóny majú otvoriť novovybudovanú mestskú plaváreň v Tvrdošíne, termálne kúpalisko v Nesvadoch a zrekonštruované letné kúpalisko Modrá Perla Veľké Úľany. Nový prevádzkovateľ plánuje otvorenie letného kúpaliska pri Hoteli Garden v Košickej Belej.



Mimo prevádzky budú počas kúpacej sezóny 2019 termálne kúpalisko Katarína v Kremnici, plážové kúpalisko Tornaľa, Termál Centrum Galandia Galanta, letné kúpalisko v Čalovci, letné kúpalisko Triton v Košiciach a mestské kúpalisko v Moldave nad Bodvou. Kúpanie nebude možné ani vo vonkajšom krytom bazéne pri Penzióne Čachovo v obci Selce a Hoteli Polianka na Krpáčove.



Úrad verejného zdravotníctva bude počas kúpacej sezóny monitorovať viac ako 80 prírodných vodných plôch, 213 umelých kúpalísk s 658 bazénmi. Za kúpaciu sezónu na Slovensku považujeme obdobie od 15. júna do 15. septembra.