Bratislava 9. februára (TASR) - Falšovanie a pozmeňovanie zdravotnej dokumentácie má byť trestným činom. Vyplýva to z návrhu novely Trestného zákona, ktorú ministerstvo spravodlivosti predložilo do medzirezortného pripomienkovania. Návrh argumentuje absenciou trestnoprávnej zodpovednosti za manipuláciu s údajmi v zdravotnej dokumentácii.



Za pozmeňovanie dokumentácie sa má považovať vykonanie podstatnej zmeny jej obsahu, či odstránenie určitých údajov. Nebude podstatné, akým spôsobom sa zmena vykoná, či prepísaním, doplnením, odstránením alebo vymazaním údajov. Za falšovanie dokumentácie sa má považovať úplné vyhotovenie, ktoré má vyvolať dojem, že bola predpísaným spôsobom vydaná príslušným zdravotníckym pracovníkom.



"Trestný čin je dokonaný vyhotovením nepravdivej alebo hrubo skresľujúcej zdravotnej dokumentácie, alebo vyhotovením zdravotnej dokumentácie lekárom, alebo iným zdravotníckym pracovníkom so zamlčaním podstatných skutočností o svojom zdravotnom stave, alebo zdravotnom stave iného," ozrejmil rezort.



Pre dokonanie činu nebude podľa rezortu podstatné, či došlo k použitiu dokumentácie, a kto ju použil. Z hľadiska subjektívnej stránky sa vyžaduje úmyselné zavinenie. "V zmysle základnej skutkovej podstaty ide o prečin," dodalo ministerstvo.



Pokus definovať novú skutkovú podstatu trestného činu falšovania a pozmeňovania zdravotnej dokumentácie považuje docent trestného práva a vysokoškolský pedagóg Peter Kováč za zbytočný. "V tomto prípade neexistuje zodpovedajúci priestupok či správny delikt," skonštatoval. Tvrdí, že už v súčasnosti možno takéto konanie a jeho následky postihovať podľa existujúcich skutkových podstát – napríklad ako trestné činy podvodu, poškodzovanie cudzích práv, poškodenie zdravia a ďalších.



"Nie je ani zrejmé, ako sa bude posudzovať nepravdivosť zdravotnej dokumentácie. Zdravotný stav sa v čase mení a jediným dokladom o ňom je zdravotná dokumentácia. Čiže bude potrebné dokázať, a to spätne, že v minulosti bol zdravotný stav iný, ako je popísaný v zdravotnej dokumentácii," uviedol Kováč. Myslí si, že ide o zbytočnú a v praxi nepoužiteľnú skutkovú podstatu.