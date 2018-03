POZOR NA ALKOHOL A JEDLO: Záchranári cez sviatky očakávajú viac práce

Počas šibačky a oblievačky môže dôjsť i k úrazom.

"Vlaňajší veľkonočný pondelok zasahovali záchranári v 72 prípadoch intoxikácie alkoholom, ošetriť museli aj opité deti," povedala hovorkyňa Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby (OSZZS) Alena Krčová s tým, že u detí môže mať otrava alkoholom až fatálne následky, keďže majú citlivejší organizmus.



"Ak je opitá osoba v bezvedomí, treba ju položiť do bočnej stabilizovanej polohy, aby sa neudusila zvratkami. Potom je dôležité volať na linku tiesňového volania 155, treba sa riadiť pokynmi operátora," povedala Krčová. Až do príchodu profesionálnych záchranárov treba osobu kontrolovať, či dýcha. "Ak nedýcha, okamžite začneme s oživovaním. Ak to človek neovláda, operátor tiesňovej linky telefonicky poradí, ako ho vykonávať," povedala Krčová. Pri ľahšej forme opitosti pomôže spánok, dostatok tekutín, studená sprcha a pohyb na čerstvom vzduchu.



Veľkonočné sviatky môžu skomplikovať i problémy s bruchom - napríklad žlčníkové koliky, podráždený pankreas či žalúdok. Príčinou môže byť prejedanie sa. "Pri ľahšej forme problémov postačí diéta, ideálny je čierny čaj a staršie pečivo. V prípade vážnych problémov je potrebné kontaktovať záchranárov," povedala Krčová.



Žalúdočné problémy sa prejavujú nevoľnosťou, bolesťami v oblasti žalúdka alebo zvracaním. Žlčníkový záchvat pacient zase pociťuje ako pichanie v oblasti pod pravým rebrovým oblúkom a bolesť môže vyžarovať až do chrbta. "Tak ako pri žalúdočných problémoch, aj tu je najlepšou obranou okamžité nasadenie prísnej diéty. Pomôžu aj lieky proti bolesti. Pri akýchkoľvek pochybnostiach sa odporúča konzultácia s lekárom na tiesňovej linke alebo následné privolanie odbornej pomoci," povedal záchranár Miroslav Nagy, ktorý je hlavným inštruktorom vo Falck Academy.



Sviatky sa podľa záchranárov zrejme nezaobídu ani bez úrazov počas šibačky a oblievačky, ktoré môžu skončiť s odreninami, vyvrtnutým členkom aj zlomeninou. Ak dôjde k odrenine, dôležité je ranu očistiť, vydezinfikovať a dať na ňu obväz či náplasť. Vyvrtnutý členok treba schladiť, obviazať elastickým obväzom a vyložiť na vyvýšené miesto. Na schladenie možno použiť mokrý uterák.



"Výron s krvavou podliatinou treba natrieť aj protizápalovou masťou. Ak sa stav nezlepšuje ani po pár dňoch, alebo v mieste zranený pociťuje pichanie, návštevu lekára nemožno neodkladať. Pri zlomeninách je dôležité postihnuté miesto znehybniť, zabezpečiť protišokové opatrenia a zabezpečiť transport do nemocnice," dodal Nagy.