POZOR: Nebezpečný gél a tetovacia farba sa môže sa nachádzať aj v SR

Gél Shampoo & Bath Gel značky Disney gréckeho výrobcu Delkamu, v ktorom bola zistená prítomnosť patogénneho mikroorganizmu a prekročený povolený limit pre mikroorganizmy.

Bratislava 30. mája (TASR) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému Rapex (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Taliansku, Nemecku a vo Francúzsku. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚVZ Daša Račková.



"Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike," uviedla Račková.



Prvým výrobkom je farba na tetovanie Green day - tattoo pigment výrobcu World Famous Tattoo Ink z USA. "V uvedenej farbe boli zistené látky – o-toluidine a anisidine , čo nie je v súlade s rezolúciou Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritériá na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make-up," objasnila Račková.



Druhým výrobkom je gél Shampoo & Bath Gel značky Disney gréckeho výrobcu Delkamu, v ktorom bola zistená prítomnosť patogénneho mikroorganizmu a prekročený povolený limit pre mikroorganizmy. To je v rozpore s nariadením Európskeho parlamentu a Rady o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. Výrobok môže spôsobiť rôzne infekcie hlavne u rizikových skupín spotrebiteľov.



Tretím výrobkom je podľa Račkovej lotion na bielenie pokožky Purifying and skin tone lotion Rapid' Clair od talianskeho výrobcu Oviesse international „Výrobok obsahuje látku hydrochinón, určenú len na profesionálne použitie, ktorá sa môže sa používať iba do výrobkov na nechtový dizajn. Výrobok môže spôsobiť kožné alergie," informovala Račková s tým, že použitie hydrochinónu je v rozpore s prílohami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.