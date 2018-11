P. Pollák: V rómskych osadách sa objavili podozrenia z korupcie

V oboch prípadoch privolali policajnú hliadku, ktorá mala ľudí predviesť a ďalej prípady vyšetrovať.

Bratislava 10. novembra (TASR) - V minimálne dvoch prípadoch na východe Slovenska sa objavili podozrenia z kupovania voličských hlasov. Pre TASR to uviedol člen Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Peter Pollák, ktorý pozoruje priebeh volieb najmä v rómskych osadách. Ako dodal, voliči dostali lístočky s menami kandidátov.



Pollák už navštívil obec Boťany v okrese Trebišov a Luník IX v Košiciach. V oboch prípadoch zaznamenal podozrenia z volebnej korupcie. "V rukách rómskych voličov sa vyskytli nejaké ťaháčiky, lístočky, na ktorých boli napísaní kandidáti. A zrejme je naozaj pravdou to, že v mnohých komunitách niekto ovplyvňuje rómskych voličov nekalým spôsobom," priblížil.



V oboch prípadoch privolali policajnú hliadku, ktorá mala ľudí predviesť a ďalej prípady vyšetrovať.



Pollák tvrdí, že voliči mu potvrdili, že lístky si nepísali sami. "Rómovia z mnohých osád chodia k voľbám s lístočkami, s akousi nápovedou a s veľkou pravdepodobnosťou im niekto tieto lístočky dal. Keď sme sa rozprávali v Boťanoch, tak nám Róm povedal, že mu to niekto do ruky dal. Tú istú odpoveď sme dostali aj na Luníku IX. Takže oni si to sami nenapísali," dodal Pollák.



Podľa hovorkyne Prezídia Policajného zboru Denisy Baloghovej je priebeh volieb zatiaľ pokojný. "Nezaznamenali sme narušenie, policajti sú od skorého rána v teréne a ostanú, samozrejme, až do konca volieb. Sú pripravení zasiahnuť v prípade, ak si to situácia vyžiada," informovala.



Nových starostov, primátorov a komunálnych poslancov si v sobotu volia obyvatelia v takmer 3000 mestách a obciach. Voliť môže viac ako 4,4 milióna obyvateľov, a to plnoletí občania SR aj cudzinci. Hlasy možno odovzdať iba v mieste trvalého bydliska.