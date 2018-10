Pravidlá vysielania diskusií pred miestnymi voľbami sa meniť nebudú

Poslanci NR SR totiž v utorok nepodporili novelu zákona o volebnej kampani od skupiny opozičných poslancov z hnutia OĽaNO.

Bratislava 23. októbra (TASR) - Pravidlá vysielania diskusných programov a politickej reklamy počas volebnej kampane pre krajské a komunálne voľby sa zjednodušovať nebudú. Poslanci NR SR totiž v utorok nepodporili novelu zákona o volebnej kampani od skupiny opozičných poslancov z hnutia OĽaNO.



Vysielanie diskusných programov počas volebnej kampane pri voľbách do orgánov územnej samosprávy sa podľa návrhu nemalo viac považovať za zmenu programovej služby, ktorú vysielatelia musia dodatočne oznamovať Rade pre vysielanie a retransmisiu (RVR). Poslanci chceli navrhovanou novelou zaviesť rovnakú právnu úpravu, aká platí napríklad pri voľbách do NR SR či Európskeho parlamentu vo vzťahu k vysielaniu diskusných programov.



Podľa súčasných pravidiel je vysielateľ v prípade zaradenia takéhoto programu do vysielania nad rámec schválenej programovej skladby povinný oznámiť zmenu Rade do 15 dní odo dňa jej vzniku. To sa malo novelou zákona zmeniť a vysielateľ s licenciou by mal po zaradení takýchto programov do vysielania počas volebnej kampane predložiť Rade projekt programu, a to 30 dní pred začiatkom vysielania.



Novela mala umožniť aj vysielanie politickej reklamy počas volieb do orgánov územnej samosprávy tak, ako je to napríklad v prípade volieb prezidenta SR či poslancov do NR SR. Podľa autorov návrhu je súčasné ustanovenie nielen stratou významného zdroja finančných príspevkov pre vysielateľov, ale aj stratou pre samotných kandidátov, ktorí nemajú možnosť prezentovať sa.