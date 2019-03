Právnická fakulta UK navrhne aspoň šesť kandidátov na ústavných sudcov

Právnik Jozef Vozár z Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied pre TASR potvrdil, že do opakovanej voľby nebude nikoho navrhovať.

Bratislava 3. marca (TASR) - Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave v ďalšej voľbe navrhne minimálne šesť kandidátov na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR. TASR to potvrdil dekan fakulty Eduard Burda, mená zatiaľ neuviedol. Myslí si však, že viacerí kandidáti sú znechutení zo spolitizovania voľby a sú odradení uchádzať sa opätovne o tento post.



"Za spolitizovanie prvej voľby môžeme viniť všetkých politických hráčov, ktorí kreujú sudcov Ústavného súdu, a to koaličných poslancov, opozičných poslancov aj prezidenta SR, pretože sa mali dohodnúť na zmysluplnom a hlavne odbornom, nie politickom výsledku," myslí si Burda.



Vyjadrenia politikov na adresu kandidátov môžu podľa dekana spôsobiť, že ešte menej uchádzačov bude súhlasiť so svojou kandidatúrou. Dodáva tiež, že aj opoziční poslanci sa správajú politicky a nemajú právo moralizovať. "Opoziční poslanci volili niektorých vynikajúcich kandidátov, ale aj niektorých kandidátov, ktorí ani zďaleka k tým najlepším nepatria," vysvetlil s tým, že to nijako nevyviňuje koaličných poslancov zo zmarenia prvej voľby kandidátov na ústavných sudcov.



"Prosím zainteresovaných politikov, aby prestali z voľby kandidátov na ústavných sudcov a ich následného menovania robiť politickú komédiu a konečne k tejto téme pristúpili zodpovedne," doplnil Burda.



Právnik Jozef Vozár z Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied pre TASR potvrdil, že do opakovanej voľby nebude nikoho navrhovať. V prvej voľbe nominoval poslanca Národnej rady (NR) SR Petra Kresáka (Most-Híd), ako aj bývalého ústavného sudcu Jána Drgonca. Obaja potvrdili, že sa o tento post uchádzať nebudú.



Drgonec voľbu považuje za nedôstojnú a označuje ju za "dokonalú šaškáreň". "Ústavnoprávny výbor vypočúval na základe odborných spôsobilostí, ale plénum rozhodovalo opačne, vyberali tých najslabších," uviedol s tým, že nová voľba podľa neho nedopadne lepšie. Svoju opätovnú kandidatúru na post ústavného sudcu tiež vylúčil expremiér Robert Fico (Smer-SD).



Parlamentný ústavnoprávny výbor prijal do piatka (1. 3.) šesť návrhov na kandidátov na ústavných sudcov, všetci sa o funkciu uchádzali už v prvej voľbe. Ide o Danielu Švecovú, Ladislava Duditša, Petra Molnára, Roberta Šorla, Martina Vernarského a Zuzanu Pitoňákovú.



Termín predkladania návrhov kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR uplynie v utorok (5. 3.) o 16.00 h. Následne bude kandidátov vypočúvať parlamentný ústavnoprávny výbor. Malo by sa tak diať od 21. do 23. marca. Počet dní na vypočutie bude závisieť od počtu kandidátov.



Voľba kandidátov sa uskutoční na schôdzi NR SR, ktorá sa začne 26. marca. Poslanci majú zvoliť 18 kandidátov, ktorých majú predložiť prezidentovi SR. Ten z nich má vymenovať deviatich sudcov za tých, ktorým sa 16. februára skončilo funkčné obdobie.