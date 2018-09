Právnička: Odosielanie údajov detí hygienikom pri očkovaní je sporné

Nejasný právny stav, do ktorého zdravotníckych pracovníkov tlačí vyhláška ministerstva zdravotníctva, si v minulosti podľa nej uvedomil aj Úrad na ochranu osobných údajov.

Bratislava 27. septembra (TASR) – Pediatri pri nahlasovaní údajov regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) o tom, či dieťa bolo, alebo nebolo očkované, čelia právnemu problému v súvislosti s ochranou osobných údajov. Tvrdí to právnička Katarína Tomková.



Nejasný právny stav, do ktorého zdravotníckych pracovníkov tlačí vyhláška ministerstva zdravotníctva, si v minulosti podľa nej uvedomil aj Úrad na ochranu osobných údajov. "Dá sa povedať, že právne predpisy nútia pediatra, aby oznamoval údaje hygienikom, pričom na to, aby to bolo zákonné, tak v zmysle zákona o ochrane osobných údajov by rozsah alebo zoznam údajov a komu ich má lekár oznamovať, mal byť upravený v zákone, nie vo vyhláške," vysvetlila Tomková. V opačnom prípade si lekár musí zabezpečiť súhlas so spracovaním osobných údajov.



Pediatrom právnička odporúča, aby si vybavili takýto súhlas s cieľom povinného hlásenia v prípade uskutočneného očkovania, nedostavenia sa na náhradný termín povinného očkovania alebo odmietnutia povinného očkovania pri podpise dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, prípadne pred tým, ako dôjde k poskytovaniu týchto údajov RÚVZ.



Podľa Tomkovej je rovnako potrebné informovať pacientov a ich zákonných zástupcov už pri poučení o povinnom očkovaní o oznamovacích povinnostiach voči RÚVZ. "Túto skutočnosť je potrebné zaznamenať aj v poučení, ako aj v prípade odmietnutia očkovania," dodala právnička.