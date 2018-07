Právnik P. Kováč: Ozbrojené združenia nie sú dovolené

Pôsobením Slovenských brancov by sa mala zaoberať Generálna prokuratúra SR.

Bratislava 24. júla (TASR) - Združenia, ktoré sú ozbrojené alebo majú ozbrojené zložky, nie sú dovolené. Zdôraznil to pre TASR docent trestného práva a vysokoškolský pedagóg Peter Kováč v súvislosti s pôsobením polovojenskej organizácie Slovenskí branci. Dodáva, že pojem "polovojenská organizácia" sa v slovenskom právnom poriadku nevyskytuje.



Podľa jeho názoru sa Slovenskí branci nemôžu ako občianske združenie registrovať. Ale pripomína, že občan má právo slobodne sa združovať. "Právo však nie je povinnosť," dodal. Občan podľa jeho slov môže robiť všetko, čo nie je zakázané. "A to je priestor, v ktorom Slovenskí branci fungujú," poznamenal.



V súvislosti s používaním slovenských insígnií na uniformách Kováč uviedol, že zákon o štátnych symboloch dovoľuje používanie štátneho znaku fyzickým a právnickým osobám s výnimkou označenia ich budov, listín, pečiatok a rovnošiat.



Ak by členovia organizácie, ako sú napríklad Slovenskí branci, spáchali trestný čin, podľa Kováča by mohla byť takáto skupina považovaná za organizovanú alebo dokonca za nebezpečné zoskupenie.



Pôsobením Slovenských brancov by sa mala zaoberať Generálna prokuratúra SR. Obrátil sa na ňu minister obrany Peter Gajdoš (SNS) s podnetom, aby preskúmala činnosť brancov a povedala, či nie je ohrozením bezpečnosti SR a v rozpore s platnými zákonmi. Minister zdôraznil, že jedinou legálnou obrannou organizáciou Slovenska sú Ozbrojené sily SR.



Gajdoš odmieta tolerovať, že niekto "s nejasným cieľom sa snaží militarizovať spoločnosť a hrať sa na vojakov". Od aktivity brancov sa dištancuje. V súvislosti s informáciami o tom, že s brancami majú spolupracovať skutoční vojaci, minister povedal, že v súčasnosti neporušujú platné zákony, ich velitelia ich nemôžu personálne riešiť.



"Ale to neznamená, že do budúcnosti to necháme bez povšimnutia. To, čo získava výcvikom profesionálny vojak, by nemalo byť zneužívané na výcvik takýchto polovojenských skupín," zdôraznil minister. Na základe stanoviska GP SR sa ministerstvo bude podľa Gajdoša snažiť riešiť aj túto situáciu, tiež zneužívanie insígnií, ako aj používanie vojenskej techniky takýmito organizáciami.