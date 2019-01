Právo na odpoveď politikov je podľa R. Kaščákovej nezmysel

Inštitút práva na odpoveď pre verejných činiteľov navrhujú opäť obnoviť poslanci Smeru-SD Miroslav Číž a Dušan Jarjabek novelizáciou tlačového zákona.

Bratislava 31. januára (TASR) - Znovuzavedenie práva na odpoveď pre politikov je nezmyselné a obmedzuje právo na slobodné šírenie informácií. Myslí si to poslankyňa SaS Renáta Kaščáková.



"Tento zákon je škodlivý a je za ním strach. Je to bič na novinárov, ktorí píšu kriticky," povedala v diskusii o návrhu z dielne poslancov Smeru-SD. Právna norma podľa jej slov dáva politikom neobmedzený priestor na sebaprezentáciu.



Koaliční poslanci kritiku odmietajú. "Bolo to tupé, politicky nekorektné vystúpenie. Podozrievate nás z toho, čo neexistuje a čo týmto návrhom nesledujeme. Politické motívy pri tomto návrhu neexistujú," vyhlásil predseda mediálneho výboru Dušan Jarjabek (Smer-SD), ktorý návrh predkladá.



Tvrdí, že keby bol v médiách a medzi občanmi ideálny stav, k takémuto návrhu nepríde. "My len chceme zamedziť diskriminácii istej skupiny ľudí," doplnil Jarjabek.



Karol Farkašovský z SNS doplnil, že novinári a majitelia médií stále intenzívnejšie uplatňujú svoj vplyv a presvedčenie v médiách. "Novinári majú svoje veľmi veľké práva, ale aj povinnosti," poznamenal s tým, že právo na odpoveď je legitímnym právom. "Novela smeruje k tomu, aby sa stanovili pravidlá," uzavrel.



Inštitút práva na odpoveď pre verejných činiteľov navrhujú opäť obnoviť poslanci Smeru-SD Miroslav Číž a Dušan Jarjabek novelizáciou tlačového zákona. Predseda SNS a NR SR Andrej Danko by chcel, aby sa toto právo vzťahovalo aj na komentáre a glosy. Most-Híd súhlasí s tým, aby právo na odpoveď vo vzťahu k nepravdivému, neúplnému alebo pravdu skresľujúcemu skutkovému tvrdeniu mohli uplatniť aj verejní činitelia. Ale nesúhlasí s tým, aby sa toto právo vzťahovalo aj na komentáre a glosy.