Pravoslávni kresťania si pripomínajú udalosti na Veľký piatok

V sobotu (27. 4.) sa uskutoční svätá liturgia. V noci o 23.30 h sa začína obrad Polunoščnica a o polnoci slávnostný obrad vzkriesenia Ježiša Krista - Paschálna utreňa.

Bratislava 26. apríla (TASR) - Pravoslávni kresťania na Slovensku i vo svete, ktorí sa riadia podľa juliánskeho kalendára, vstúpili v pondelok (22. 4.) do Strastného týždňa, počas ktorého si pripomínajú utrpenie, smrť a pochovanie Ježiša Krista. Na Veľký piatok sa bohoslužby v Chráme sv. Rastislava začnú predpoludním o 9. h modlitbami Cárske časy.



V tento deň sa koná aj obrad ukladania plaštenice - symbolického plátna, do ktorého bolo zabalené mŕtve telo Ježiša Krista, s vyobrazením ikony o tomto výjave, do symbolického hrobu v strede chrámu. O 18. h sa začne Večerňa, počas ktorej sa veriaci modlia a spomínajú na utrpenie a smrť Ježiša Krista.



V sobotu (27. 4.) sa uskutoční svätá liturgia. V noci o 23.30 h sa začína obrad Polunoščnica a o polnoci slávnostný obrad vzkriesenia Ježiša Krista - Paschálna utreňa.



V Nedeľu Paschy (28. 4.) sa predpoludním koná v pravoslávnych chrámoch slávnostná svätá liturgia, venovaná zmŕtvychvstaniu Ježiša Krista. Súčasťou slávenia Paschy je v pravoslávnej cirkvi i posvätenie paschálnych pokrmov. Veriaci si prinášajú do chrámu napríklad vajíčka, syr, mäso i koláče nazývané pascha, ktoré sa v domácnostiach pripravujú špeciálne na tento sviatok. V Nedeľu Paschy sa v pravoslávnej cirkvi končí sedemtýždňový pôst.