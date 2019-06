Š. Zelník: Prax by mohli študenti získať aj v iných typoch nemocníc

Poslanci Národnej rady (NR) SR Peter Pamula a Štefan Zelník (obaja SNS) si od návrhu sľubujú väčší záujem mladých o štúdium.

Bratislava 17. júna (TASR) – Prax by mohli študenti stredných zdravotníckych škôl získať po novom aj vo všeobecnej nemocnici zaradenej do pevnej siete poskytovateľov či v univerzitnej nemocnici. Tie by sa po uzatvorení zmluvy o praktickom vyučovaní tak mohli pridať k fakultným nemocniciam, ktoré prax uskutočňovali doteraz. Návrh predložili poslanci Národnej rady (NR) SR Peter Pamula a Štefan Zelník (obaja SNS). Tí si od toho sľubujú väčší záujem mladých o štúdium.



"Týmto návrhom reagujeme na možnosť ďalšieho dovzdelania praktických sestier. Nemalo to byť iba o nejakom premenovaní zdravotníckych asistentov. Zriadili sme nový zdravotný odbor praktická sestra. Chceme, aby sa títo absolventi mohli vzdelávať v tesnej blízkosti svojho bydliska, teda aj v okresných nemocniciach. Doteraz museli cestovať do sídiel, kde bola fakultná nemocnica, čo veľmi komplikovalo ďalšie vzdelávanie," povedal pre TASR šéf parlamentného výboru pre zdravotníctvo Zelník. Nádeja sa, že vo všeobecnej nemocnici sa môžu dokonca praktikantom venovať intenzívnejšie.



Takýto krok by mal podľa predkladateľov prispieť k podpore geografického rozloženia odborného vzdelávania na stredných zdravotníckych školách na Slovensku, k nárastu záujmu a počtu uchádzačov o štúdium, teda aj počtu zdravotníckych pracovníkov v praxi, a tiež by to malo podporiť zvýšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre občanov.



Po prijatí takejto úpravy je možné podľa predkladateľov návrhu očakávať zlepšenie dostupnosti vzdelávania pre študentov na stredných zdravotníckych školách a rovnako aj zvýšenie záujmu o štúdium. "To môže smerovať k zvýšeniu počtu absolventov, a tým by navrhované opatrenie mohlo prispieť k optimalizácii v súčasnosti nízkeho počtu odborne kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov najmä v okresoch, ktoré sú v súčasnosti znevýhodnené z dôvodu obmedzenia možnosti vykonávania vyššieho odborného štúdia výlučne v pôsobnosti stredných zdravotníckych škôl so sídlom v mieste existujúcich fakultných nemocníc," uzavrel Zelník.