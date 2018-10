Pre Gajdoša je 100. výročie vzniku Československa významným sviatkom

Slovensku, ale aj Českej republike zaželal veľa úspechov. Poznamenal, že to, že sú oba štáty v NATO, je pre oba národy veľký úspech.

Praha/Bratislava 27. októbra (TASR) – Pre ministra obrany SR Petra Gajdoša (SNS) je 100. výročie vzniku Československa významným sviatkom. Uviedol to v sobotu v budove Národného múzea v Prahe.



"Aj keď sa stretávam s veteránmi z druhej svetovej vojny alebo inými veteránmi, ktorí sa dožili storočnice, tak je to pre mňa krásna chvíľa," povedal minister obrany.



Slovensku, ale aj Českej republike zaželal veľa úspechov. Poznamenal, že to, že sú oba štáty v NATO, je pre oba národy "veľký úspech". Potvrdil, že vzájomné vzťahy Slovenska a Česka sú nadštandardné.



Národné múzeum bude verejnosti po rekonštrukcii opäť prístupné v nedeľu (28.10.), keď si toto okrúhle výročie pripomínajú v Českej republike.