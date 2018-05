Pre okres Trebišov uvoľnila vláda 1,5 milióna eur

Z peňazí, ktoré uvoľnil kabinet, budú financované projekty, ktoré predložili jednotlivé samosprávy, organizácie a cirkvi.

Trebišov 4. mája (TASR) – Do Trebišovského okresu pôjde z rozpočtovej rezervy vlády 1,5 milióna eur. Ďalších pol milióna eur dostane mesto Trebišov, ak mestské zastupiteľstvo schváli rekonštrukciu plavárne. Na piatkovom výjazdovom rokovaní v Trebišove o tom rozhodla vláda. Z peňazí, ktoré uvoľnil kabinet, budú financované projekty, ktoré predložili jednotlivé samosprávy, organizácie a cirkvi.



Podľa predsedu vlády SR Petra Pellegriniho (Smer-SD) došlo k zvýšeniu pôvodne plánovanej sumy milión eur, ktorú vláda rozdeľuje v najmenej rozvinutých okresoch.



"Evidujeme morálny dlh, ktorý trvá už veľa rokov, voči mestu Kráľovský Chlmec, kde dodnes nie je dobudovaná športová hala, kde by bolo možné mať nejakým spôsobom aj priestor pre divákov. Mesto je pripravené dofinancovať výstavbu a boli sme požiadaní, aby sme prispeli ako vláda sumou 500.000 eur na finálne dokončenie tejto rozostavanej telocvične v blízkosti základnej školy na ulici Hunyadiho," uviedol po rokovaní vlády a doplnil, že evidujú aj prosbu primátora Trebišova, ktorý informoval, že mesto nedisponuje plavárňou, ani bazénom.



"Všetci, ktorí majú záujem, hlavne deti, ktoré sa musia učiť plávať, musia navštevovať iné okresy. Preto vláda aj v tomto prípade vyhovela požiadavke a prijala uznesenie, že vyčlení 500.000 eur pre mesto Trebišov vtedy, ak sa zastupiteľstvo a pán primátor rozhodnú, že vyčlenia ďalšie zdroje, aby samotná plaváreň bola dokončená," vysvetlil Pellegrini.



"Chcem však vyzdvihnúť aj to, čo už povedala na samotnom zasadnutí ministerka kultúry, že z hľadiska investícií a pomoci to nie je len pomoc smerovaná k zlepšeniu stavu plavárne, ale napríklad aj rekonštrukcia chodníkov v našom historickom parku. Finančný obnos 150.000 eur má pomôcť občanom tohto mesta aj návštevníkom, aby si historický park Andrássyovcov užili," doplnil primátor Trebišova Marek Čižmár.



V rámci finančnej podpory vo výške jedného milióna eur, na modernizáciu a prístavbu Domu smútku v Kráľovskom Chlmci pôjde 100.000 eur a 50.000 eur na rekonštrukciu areálu Základnej školy v Čiernej nad Tisou. Ďalších 47.000 eur pôjde na rekonštrukciu miestnej komunikácie v obci Svätuše, na podobný účel v obci Hraň je vyčlenených 40.000 eur. V ďalších obciach sú to najmä projekty rekonštrukcií chodníkov, ciest a obecných budov.



Vláda v piatok zároveň uvoľnila 214.476 eur na dva cezhraničné projekty cestnej infraštruktúry spolufinancované z eurofondov v Nitrianskom kraji. Celkovo 117.651 eur pôjde na budovanie cestného prepojenia a most cez rieku Ipeľ medzi obcou Chľaba v okrese Nové Zámky a maďarskou obcou Ipolydamásd. Ďalších 96.825 eur je určených na spolufinancovanie projektu trajektu a výstavbu lokálnej cesty pre obec Radvaň nad Dunajom v okrese Komárno.